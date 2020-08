Podcast: Schalke-Bosse sollten Fan-Angst nicht unterschätzen

Essen. In unserem Podcast „Fußball Inside“ diskutieren wir Themen des Revierfußballs. Heute geht es um Schalke, den Bochum und Borussia Dortmund.

Der FC Schalke 04 bezieht sein zweites Sommer-Trainingslager, diesmal nicht in Herzlake im Emsland, sondern im malerischen Ötztal in Österreich. In Längenfeld wollen die Königsblauen ihre Sorgen vertreiben, die sie in Gelsenkirchen verfolgen: Formschwäche, schlechte Ergebnisse in Testspielen, Wirbel um Zu- und Abgänge, Kritik an Trainer David Wagner höhnischer Beifall der Fans, die Angst um ihren Klub haben - an all das wollen sie an den neun Tagen in Längenfeld nicht denken.

Doch wird das so einfach? Darüber diskutieren Moderator Johannes Hoppe und Schalke-Reporter Andreas Ernst in der neuen Folge unseres Podcasts „Fußball Inside“. Ihre Themen sind vielfältig. Zum Beispiel: Nach den peinlichen Testspiel-Pleiten gegen die Drittligisten SC Verl (4:5) und KFC Uerdingen (1:3) - wie sind diese Ergebnisse zu bewerten? Kann Trainer Wagner nach der Desaster-Rückrunde mit 16 Spielen in Folge ohne Sieg das Ruder noch einmal herumreißen? Welche Zu- und Abgänge kann es noch geben? Was passiert mit den Stars Weston McKennie, Ozan Kabak, Amine Harit und Suat Serdar?

Doch es geht nicht nur um Schalke: Wir diskutieren auch kurz über den Zweitligisten VfL Bochum und die Frage: Ist es schlimm, dass Torjäger Simon Terodde nicht den Weg zurück ins Ruhrstadion gefunden hat, sondern lieber vom 1. FC Köln zum Hamburger SV wechselt.

Und auch die Fans von Borussia Dortmund kommen nicht zu kurz, auch wenn es diesmal nur kurz um den BVB geht. Wir stellen den 18-jährigen Zugang Reinier vor, den der BVB von Real Madrid ausleihen konnte. Was Reinier für ein Spielertyp ist, warum ihn die Borussia unbedingt holen wollte, was er leisten kann - mehr Informationen im Podcast.

Viel Spaß beim Hören!