Podcast: Grammozis zurück - warum es für Schalke wichtig ist

Essen. Letzter Spieltag vor der Pause: Schalke steht vor einem Knaller beim HSV, der VfL Bochum muss Wiedergutmachung betreiben. Darüber reden wir.

Nach zwei Wochen in Corona-Quarantäne geht Trainer Dimitrios Grammozis mit dem Fußball-Zweitligisten Schalke 04 besonders motiviert in das letzte Spiel des Jahres. Es seien „Glückshormone geflossen“, sagte der Coach vor dem Auswärtsspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) beim Hamburger SV. Für die Schalker ist die Rückkehr ihres Trainers eine wichtige Hilfe, betont Schalke-Reporter Andreas Ernst in der neuen Folge unseres Podcasts fußball inside.

In unserem Experten-Talk sprechen wir auch für das abschließende Heimspiel des VfL Bochum gegen Union Berlin an diesem Samstag (15:30 Uhr, Sky). Beim 0:2 bei Arminia Bielefeld musste der VfL einen Dämpfer hinnehmen. Die Leistung war nach dem furiosen 1:1 gegen Borussia Dortmund enttäuschend. "Das war richtig schlecht, aber es war eben nur ein Spiel", betont VfL Reporter Markus Rensinghoff. "Eventuell hat das starke BVB-Spiel eine Rolle in den Köpfen gespielt. Aber klar ist auch, dass damit nicht die ganze gute Hinrunde schlecht war."

Was die beiden Experten sonst noch über ihre Vereine Schalke 04 und VfL Bochum sagen, können Sie hier nachhören:

