Podcast: Bilanz - das sind unsere Noten für BVB und Schalke

In dieser Saison jubelte zweimal der BVB in den Derbys gegen Schalke.

Essen. In unserem Podcast "Fußball Inside" reden wir über den Revier-Fußball - und diesmal noch mehr. Wir blicken erstmals auf die Europameisterschaft.

Die Fußball-Saison 2020/21 ist in den drei Profiligen beendet - doch für unseren Podcast "Fußball Inside" gibt es keine Sommerpause. In der aktuellen Folge ziehen wir unter unserem Motto "Tacheles aussem Pott" unsere Saisonbilanz - und blicken auch auf die Nationalmannschaft.

Hier kommt der Link zur heutigen Folge:

Unser Reporter Sebastian Weßling befindet sich mit der Fußball-Nationalmannschaft in Seefeld in Österreich und begleitet sie auf dem Weg zur Europameisterschaft. Auf dem Hinweg nach Seefeld machte er Station in München-Fröttmaning, um seine Akkreditierung zu holen - und um mit Moderator Timo Düngen und Schalke-Reporter Andreas Ernst über die Reviervereine zu diskutieren und seine Erwartungen an die Fußball-Europameisterschaft zu schildern.

Moderator Timo Düngen (Mitte) diskutiert mit Sebastian Weßling (r.) und Andreas Ernst (l.). Foto: Ernst

Mit dem Block über das DFB-Team beginnt die aktuelle Folge, danach reden wir noch über Borussia Dortmund (ab Minute 28:30), Schalke 04 (ab Minute 37:00), den VfL Bochum (ab Minute 54:00) und den MSV Duisburg (ab Minute 64:00). Und bei allen Vereinen ziehen wir Bilanz: Was war gut? Was war schlecht? Was macht Hoffnung für die kommende Saison? Und natürlich geben wir Noten! (aer)

