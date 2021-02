Podcast: Bentaleb zurück - Schalke handelt wie ein Kreisligist

Essen. In unserem Podcast Fußball Inside diskutieren wir über die Formkrise beim BVB, die Dauerkrise auf Schalke sowie über den VfL und den DFB-Pokal.

Als Meisterkandidat ging der BVB in die aktuelle Saison, doch die hohen Erwartungen konnte Borussia Dortmund bisher nicht erfüllen. Sogar die Champions League ist für den Vize-Meister in Gefahr. Über die Gründe für die Formschwäche des BVB sprechen wir in der aktuellen Folge unseres Podcasts Fußball Inside. Moderator Johannes Hoppe ist mit den Funke-Sport-Experten Marian Laske und Martin Herms im Einsatz. Außerdem blicken wir auf eine weitere turbulente Woche bei Schalke 04, sprechen über das Erfolgsmodell VfL Bochum und das Viertelfinale im DFB-Pokal.

Es läuft nicht rund für Borussia Dortmund. Platz sechs in der Bundesliga ist nicht der Anspruch des BVB. Vor dem Hoffenheim-Spiel wird auch die Kritik an Trainer Edin Terzic lauter. Für BVB-Reporter Marian Laske gibt es aktuell mehrere Gründe, warum es nicht läuft. "Es war auch in Freiburg deutlich zu wenig, was der BVB gezeigt hat. Da war vieles Stückwerk. Es hängt zu viel an Jadon Sancho, Erling Haaland oder auch Raphael Guerreiro. Haben diese Spieler keinen guten Tag, wird es eng für den BVB. Das sollte bei dieser Qualität nicht der Fall sein", sagt Laske.

BVB: Ist ein Transfer von Florian Neuhaus realisierbar?

Nach Meinung des Experten fehlt den Dortmundern ein "starker Achter", der das Spiel von hinten antreibt. Ein möglicher Kandidat soll Gladbachs Nationalspieler Florian Neuhaus sein. Doch ohne die Champions League dürfte dieser Transfer nicht zu realisieren sein, glaubt Laske: "Neuhaus ist ein sehr interessanter Spieler, der für eine festgeschriebene Ablösesumme von 40 Millionen Euro gehen könnte. Das muss sich der BVB erstmal leisten können. Ohne die Champions League wird es in der Corona-Krise schwer, so einen Transfer zu stemmen."

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Ganz andere Sorgen hat derzeit Schalke 04. Die Chancen der Königsblauen auf den Klassenerhalt schwinden von Woche zu Woche. Doch auch abseits des Platzes läuft es weiterhin nicht rund. Ausgerechnet beim Thema Kommunikation sorgte der Schalke-Vorstand im Rahmen einer virtuellen Fragerunde für eine Kommunikationspanne. Die Vorstandsmitglieder Jochen Schneider, Alexander Jobst und Christina Rühl-Hamers blamierten sich vor laufenden Kameras. Für Wirbel sorgte darüber hinaus die Rückholaktion von Nabil Bentaleb, der zum wiederholten Male begnadigt wurde. Das sei eine "fatale Fehlentscheidung", kommentiert Funke-Experte Martin Herms. Es zeuge von Verzweiflung und sein ein schlechtes Signal an Fans und Mannschaft. "So etwas kommt in der Kreisliga vor, wenn bei Mannschaften Not am Mann ist. Aber für einen Profiklub ist das nicht nachvollziehbar."

Für Verwunderung sorgten die TV-Ansetzungen für das Viertelfinale des DFB-Pokals. Das Duell der Pokalsensationen zwischen Rot-Weiss Essen gegen Holstein Kiel läuft nur auf Sky. "Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Der Pokal sollte ein Wettbewerb für die kleinen Vereine sein. Da wurde eine große Chance vertan, ein Zeichen zu setzen", betont Herms.

Viel Spaß beim Zuhören! Hier geht es zur aktuellen Folge.