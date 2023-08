Sky-Experte Mattuschka zerlegt Schalke nach Pleite in Braunschweig, Terodde mit Klartext

Braunschweig. Nach der desolaten Leistung spricht Sky-Experte Torsten Mattuschka dem FC Schalke 04 die Tauglichkeit ab. Kapitän Simon Terodde ist bedient.

Mit 0:1 muss sich der FC Schalke 04 im Zweitliga-Duell gegen Eintracht Braunschweig geschlagen geben. Kapitän Simon Terodde ist danach bedient: "Wir haben hochverdient verloren. Wir haben Braunschweig eingeladen zum Tor. Danach hatten wir noch genug Zeit, haben vorne aber keinen gemacht, dann verliert man." Besonders in der ersten Halbzeit enttäuschte der selbsternannte Aufstiegskandidat und kassierte in der 21. Minute nach einem Fehlpass von Niklas Tauer das entscheidende Gegentor durch Fabio Kaufmann.

Dabei lief es zuletzt gut für die Königsblauen: "Nach den zwei Siegen wollten wir den Schwung mitnehmen. Das hat man in der ersten Halbzeit nicht gesehen. Die erste Halbzeit war nicht akzeptabel. Da hat einiges gefehlt im ganzen Spiel.“

Mit Blick auf die kommenden Spiele findet der Schalker Kapitän klare Worte: "Viel schlechter können wir nicht spielen. Der Trainer hätte in der Halbzeit alle elf Spieler auswechseln können." Doch auch neues Personal zur zweiten Hälfte (für Niklas Tauer, Lino Tempelmann und Paul Seguin kamen Henning Matriciani, Dominick Drexler und Assan Ouedraogo) brachte nicht den Umschwung für die Gelsenkirchener.

Torsten Mattuschka ist unzufrieden mit dem Auftritt der Schalker in Hamburg. Foto: dpa

Noch deutlicher wurde Sky-Experte Torsten Mattuschka: "Das war gar nichts. So kannst du in der zweiten Liga nicht bestehen." Vor allem die Kampfbereitschaft vermisste der Ex-Profi bei den Königsblauen: "Du weißt, dass die schruppen werden, dass sie gut gegen den Ball arbeiten. Und dann gewinnst du kaum Zweikämpfe, holst keine zweiten Bälle. So kannst du nicht in das Spiel gehen."

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04