Pfaff über Umgang mit Schalker Nübel: „Das ist unmenschlich“

München/Gelsenkirchen. Die frühere Torwartlegende des FC Bayern warnt vor einer Eskalation in der Diskussion um Nübel. Dennoch hält der Belgier den Wechsel für falsch.

Wenn Alexander Nübel nicht über ein ausgeprägtes Selbstvertrauen in sein Leistungsvermögen hätte, wäre der Zeitpunkt wohl bereits mehrmals gekommen gewesen, an dem der Torhüter des FC Schalke 04 seinen für diesen Sommer geplanten Wechsel zum FC Bayern wohl widerrufen hätte. Noch bevor der 23-Jährige ablösefrei in München angekommen ist, hat sich so ziemlich jeder Kritiker zu Wort gemeldet, hat der Stammtorhüter des Rekordmeisters, Manuel Neuer, den Strafraum für sich in Anspruch genommen. Immerhin: Nun springt Noch-Schalke-Keeper Nübel auch mal jemand zur Seite.

„Nübel hat noch nichts falsch gemacht und wird schon von vielen Personen infrage gestellt“, sagte nun Bayern Münchens Torhüter-Legende Jean-Marie Pfaff zu Sport 1. Der Belgier richtet zudem eine klare Forderung an die Vereinsführung: „Jetzt müssen die Bosse durchgreifen. Lasst den Jungen doch erstmal ankommen.“

Pfaff über Nübel: Gebt ihm eine faire Chance

Und weiter: „Es ist noch nichts passiert. Also muss man Nübel nicht schon im Keller einschließen. Was da gerade mit ihm gemacht wird, ist unmenschlich." Pfaff warnt vor einer Eskalation der Situation: „Man muss ganz offen und ehrlich mit Nübel umgehen und ihm eine faire Chance geben, wenn er nach München kommt.“

Derzeit streiten sich Manuel Neuer und sein Klub über einen neuen Vertrag. Das Arbeitspapier des Nationaltorwarts endet im Sommer 2021, Neuer will noch länger in München bleiben – Streitpunkte sind Vertragsdauer und Gehaltshöhe. Dabei hatte sich Neuer zuletzt gegen das öffentlich erzeugte Bild eines Raffzahns gewehrt.

Nübel musste bereits von vielen Seiten einstecken. So hatte sich jüngst der Berater von Sven Ulreich, der aktuell die Nummer zwei hinter Neuer ist, im Kicker geäußert: „Der FC Bayern ist eine Leistungsgesellschaft, in der sportlich entschieden wird. Schauen wir mal, wer am Ende hinter Manuel Neuer auf der Bank sitzt.“ Und der Manager von Bayerns Nummer drei, Christian Früchtl, der in der 3. Liga für die Bayern-Reserve zum Einsatz kommt, erklärte in der AZ, sein Spieler werde bestimmt nicht vor dem neuen Mann flüchten: „Ganz im Gegenteil. Wir machen aber sicherlich nicht den Fehler, den ein Nübel oder sein Berater machen, jetzt nach München zu gehen und sich dort auf die Bank zu setzen.“

Für Pfaff kommt Nübels Wechsel zwei Jahre zu früh

Pfaff, von 1982 bis 1988 die Nummer eins an der Säbener Straße, hat Mitleid mit dem Noch-Schalker: „Es ist keine angenehme Situation für Nübel. Es ist schon schade, dass er es gerade von allen Seiten abbekommt.“ Sportlich betrachtet hat der 66-Jährige aber eine mehrheitlich vorherrschende Meinung zu Alex Nübel: „An seiner Stelle wäre ich noch zwei Jahre auf Schalke geblieben. Er hätte auch später zum FC Bayern wechseln können.“ Zumal Pfaff mit einer Verlängerung von Manuel Neuer in München rechnet: „Dann wird er weiter die Nummer eins sein – das weiß Nübel auch.“ (fs)