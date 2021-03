Peter Knäbel wird neuer Sportvorstand auf Schalke

Gelsenkirchen. Die Führungsfrage bei Schalke 04 ist gelöst, es gibt eine interne Lösung: Peter Knäbel ist der neue Sportvorstand der Königsblauen.

Der Bundesliga-Tabellenletzte FC Schalke 04 hat seinen neuen Sportvorstand präsentiert. Es handelt sich um Peter Knäbel (54). Schalke setzt damit auf eine interne Lösung: Knäbel hatte schon nach der Trennung von Sportvorstand Jochen Schneider „bis auf Weiteres“ die sportliche Gesamtverantwortung auf Schalke übernommen: Nun wird er offiziell zum Sportvorstand befördert. Nach Schalke gekommen war Knäbel vor drei Jahren vor allem als Chef der Knappenschmiede. „Peter Knäbels Arbeit ist geprägt von strategischem Denken und einer klaren Handschrift. Das hat er nicht nur in den letzten drei Jahren als Technischer Direktor für Nachwuchs und Entwicklung, sondern auch in den vergangenen Wochen als Gesamtverantwortlicher unter Beweis gestellt“, sagt Dr. Jens Buchta, Vorsitzender des Schalker Kontrollgremiums.

Mit der Beförderung des gebürtigen Witteners beendet Schalke die lange Suche nach einem Sportvorstand. Eigentlich hatte der Klub geplant, sich mit Markus Krösche (derzeit RB Leipzig) neu aufzustellen: Gespräche wurden seit Ende Dezember geführt – sie endete aber, als der Name Ralf Rangnick auf Schalke am 12. März publik wurde. Nach dessen Absage am 20. März kündigte Schalkes Aufsichtsrats-Vorsitzender Jens Buchta an, nun möglichst zeitnah eine endgültige Lösung zu präsentieren. Mit Peter Knäbel hat er sie gefunden – eine Entscheidung, die im Sinne von Schalke 04 ist.

Dreiköpfiger Schalker Vorstand

Knäbel selbst blickt mit Vorfreude auf seine nun permanente Aufgabe: „In meinen bisherigen drei Jahren auf Schalke habe ich den Verein sehr umfassend und intensiv kennenlernen dürfen und weiß, was die Mitarbeiter inner- und außerhalb des Lizenzspielerbereiches bewegt. Ihnen haben wir eine ebenso große Verantwortung wie auch unseren mehr als 150.000 Mitgliedern und unseren unzähligen Fans gegenüber. Zusammen mit meinem Team will ich nun alles dafür tun, dass wir unsere Kräfte bündeln, um gemeinsam eine erfolgreichere Zukunft von Schalke 04 zu gestalten. Erste wichtige Schritte auf diesem Weg sind wir in den vergangenen Wochen bereits gegangen.“ Knäbel komplettiert damit neben Alexander Jobst (Marketing) und Christina Rühl-Hamers (Finanzen) den dreiköpfigen Schalker Vorstand. Er ersetzt Jochen Schneider, mit dem sich Schalke vor Wochen auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatte, bevor Schneider dann freigestellt wurde.