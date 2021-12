Personalpuzzle: Wie Schalke die Sturm-Sorgen beheben könnte

Auf ihn kommt es im Schalke-Sturm an: Marvin Pieringer, der hier mit Marius Bülter jubelt.

Gelsenkirchen. Ohne neun verletzte oder erkrankte Profis fährt Schalke 04 zum Top-Spiel nach Hamburg. Wie könnte Aushilfstrainer Sven Piepenbrock aufstellen?

Sven Piepenbrock verkündete die Hiobsbotschaften gelassen: Am Samstag (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) tritt Schalke 04 zum Zweitliga-Topspiel beim Spitzenreiter FC St. Pauli an - und neun Profis sind nicht da. Piepenbrock, der den an Corona erkrankten Cheftrainer Dimitrios Grammozis vertritt, verkündete die Spielernamen mit gelassener Stimme und sagte anschließend entschlossen: "Eine lange Liste, aber es bringt ja nichts: Wir krempeln die Ärmel hoch. Das passt zu unserem Verein. Wir sind Arbeiter."