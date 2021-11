Paris schickt Ex-Schalke-Star Julian Draxler in die Wüste

Paris/Doha. Julian Draxler ist derzeit verletzt. Sein Klub Paris Saint-Germain hat den früheren Schalker nach Katar geschickt - in die Reha.

Bundestrainer Hansi Flick hat zuletzt überrascht. Im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die abschließenden Partien in der WM-Qualifikation stand nach längerer Pause auch wieder Julian Draxler. Der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain war von 2013 bis 2018 noch fester Bestandteil der DFB-Elf. Anschließend fand er unter Flicks Vorgänger Joachim Löw nicht mehr regelmäßig Beachtung, wurde nicht für die Europameisterschaft im Sommer nominiert.

Doch Draxler, ausgebildet in der Jugend und zum Profi geworden bei Schalke 04, musste verletzt passen. „Es tut mir wirklich leid. Er hat eine muskuläre Verletzung, rechts in der hinteren Muskulatur. Er hatte sich viel vorgenommen, wollte sich einfach noch mal zeigen", äußert sich Flick voller Mitleid für den 28 Jahre alten Offensivspieler.

Wie BVB-Star Haaland: Ex-Schalke-Profi Draxler zur Reha nach Katar

Die Verletzung ist hartnäckig. Flick hatte bereits prophezeit, dass der Mittelfeldspieler einige Zeit ausfallen werde. Draxlers Klub teilte am Dienstag mit, dass der Weltmeister von 2014 seine Reha in Katar bestreiten werde. Draxler wird in Katar in der Aspetar-Klinik behandelt. Die Einrichtung gehört zur hochmodernen Aspire Zone. Nach Katar pflegt der Klub ohnehin ja beste Beziehungen. De facto wird PSG vom katarischen Staat, der Milliarde Euro in den Verein gesteckt hat, kontrolliert.

Vor gut einem Jahr hatte dort auch Borussia Dortmunds Superstar Erling Haaland nach einer Verletzung für sein Comeback geschuftet. "Er ist doch von Experten umgeben, die im ständigen Austausch zu unserer medizinischen Abteilung stehen. Sie kümmern sich rund um die Uhr um ihn, daher haben wir dem Vorschlag am Ende auch zugestimmt", sagte damals BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Ex-Schalke-Profi Julian Draxler spielt seit 2017 für Paris Saint-Germain

Julian Draxler ist inzwischen seit knapp fünf Jahren in Paris angestellt. Über Kurzeinsätze kommt der Ex-Schalker aber weiterhin nicht hinaus. In 14 Pflichtspielen gelangen im zwei Tore und zwei Vorlagen. Weitere werden vorerst nicht hinzu kommen. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04