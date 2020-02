Gelsenkirchen. Schalke 04 steht am Samstag (15:30 Uhr) vor einer Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten SC Paderborn. Der Respekt ist dennoch groß.

Paderborn: Schalke-Trainer David Wagner outet sich als Fan

Schalkes Trainer David Wagner zollt dem nächsten Bundesliga-Gegner SC Paderborn vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) großen Respekt. „Ich bin ein Fan von Paderborn und Trainer Steffen Baumgart“, sagt Wagner und begründet seine Aussage: „Ich finde es bewundernswert, was sie machen – und wie sie es machen.“

Die Paderborner sind zwar Tabellenletzter, machten es aber einigen klar favorisierten Teams wie Borussia Dortmund (3:3), Eintracht Frankfurt (2:1) oder SC Freiburg (2:0) in den vergangenen Wochen mächtig schwer. „Sie haben eine klare Idee und ziehen sie auch durch“, skizziert Schalkes Trainer, „zwar wurden die Paderborner als erster Absteiger eingestuft, aber sie sind voll im Pudding. Der SC ist nur drei Punkte hinten dran.“

Schalke-Trainer Wagner gönnt Paderborn den Klassenerhalt

Geht es nach Wagner, dann dürfen sich die Ostwestfalen durchaus Chancen ausrechnen, dass sie das rettende Ufer noch erreichen. „Paderborn macht ganz schlaue Sachen. Das ist richtig toll. Ich hoffe natürlich, dass wir sie am Samstag schlagen.“ Wagner kündigt an: „Danach werde ich wieder Fan dieses Vereins, dieser Menschen sein.“

Dass seine Mannschaft im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC (3:2) durch die Verlängerung viele Körner gelassen hat, liegt auf der Hand. „Wir sind 100 Prozent über 120 Minuten gegangen. Die Jungs von Paderborn haben zuhause auf der Couch gesessen und sich das entspannt angeschaut. Ich habe aber keine Sorgen deswegen“, sagt Wagner. Der Schalker Coach stellt fest: „Wir spielen zuhause, haben Lust und wollen unbedingt gewinnen.“

Schalke: Wagner stützt Spielmacher Harit

Die Tatsache, dass sich Zauberfuß Amine Harit gegen die Berliner wieder deutlich in den Vordergrund gespielt und sein Zwischentief abgeschüttelt hat, ist für Wagner kein großes Thema. „Ich habe Harits Leistung vorher nicht so schlecht wahrgenommen. Beim Spiel gegen Mönchengladbach hat er gefehlt, das Spiel gegen Bayern zähle ich nicht. Beim 0:0 in Berlin hat er seine Aufgabe sehr, sehr gut gemacht. Für mich war schon vor dem Pokalspiel alles gut.“ Vielleicht wird es nach dem Paderborn-Spiel sogar noch besser...