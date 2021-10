Ozan Kabak durchlebt Horror-Saison wie mit Schalke noch mal

Gelsenkirchen. Und täglich grüßt das Tabellenende... Schalke-Leihgabe Ozan Kabak steht mit Norwich City ganz unten. Vieles erinnert an die S04-Horror-Saison.

Für viele Fußballspieler ist die Premier League das große Ziel und ein Kindheitstraum. Für Ozan Kabak entwickelt sich der erneute Wechsel in die englische Liga derzeit aber zum Albtraum. Einem Albtraum, den er so vor einigen Monaten schon einmal durchlebt hat – in der Bundesliga mit dem FC Schalke 04.

In England sollte nun aber alles anders werden. Ozan Kabak, nach dem Abstieg der Schalker an den Klub Norwich City verliehen, sollte sich in der englischen Liga durch gute Leistungen für einen neuen Arbeitgeber empfehlen – oder gleich in Norwich bleiben. Kabaks Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2024. Norwich hat eine Kaufpflicht, die unter bestimmten Bedingungen greift. Sollte der Klub die Abstiegsränge aber nicht verlassen, wäre auch die Kaufverpflichtung hinfällig und der türkische Nationalspieler würde erst einmal zu den Königsblauen zurückkehren. Und die Abstiegsränge sind derzeit die Heimat von Norwich City.

Vieles erinnert an Schalkes Horror-Saison

Nach neun Spieltagen steht Kabak mit Norwich sieglos und auf dem letzten Tabellenplatz. Aktuell beträgt der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz bereits fünf Punkte, das Torverhältnis ist desaströs (2:23). Zuletzt gab es eine 0:7-Klatsche vom FC Chelsea. Das Team von Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel überrannte das Tabellenschlusslicht, Callum Hudson-Odoi und Mason Mount ließen jeden Hoffnungsschimmer schnell verblassen und Abwehrspieler Kabak bei dessen 90-Minuten-Einsatz ziemlich alt aussehen. Im Angriff blieb in Teemu Pukki ein weiterer Ex-Schalker blass. Das alles erinnert schon ein wenig an Kabaks vergangene Horror-Saison im Schalke-Trikot. Nichts klappt zurzeit...

News und Hintergründe zu Schalke 04

Kabak hatte eine bärenstarke erste Saison 2019/20 hingelegt. Kurz vor Transferschluss blitzte gar Juventus Turin mit einer Offerte auf Schalke ab. Doch je weiter Schalke abstürzte, desto mehr patzte auch Kabak. In der Rückrunde wurde er von den am Bundesliga-Tabellenende liegenden Schalkern an den FC Liverpool verliehen, konnte sich aber nicht für eine dauerhafte Verpflichtung empfehlen. Schalke hatte sein Juwel an der Anfield Road ein halbes Jahr lang als Leihgabe ins Schaufenster gestellt. Liverpool kaufte aber dann doch lieber den Leipziger Ibrahima Konaté für 40 Millionen Euro. Nun also Norwich City – und der freie Fall wie einst mit Schalke scheint sich für Kabak zu wiederholen. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04