Ouédraogo trainiert auf Schalke - Fährmann und Terodde dabei

Gelsenkirchen. Am Dienstag standen die Profis des FC Schalke 04 wieder auf dem Trainingsplatz - mit dabei waren auch Assan Ouédraogo und Simon Terodde.

Fünf Tage vor dem wichtigen Spiel gegen den SV Elversberg standen die Spieler des FC Schalke am Dienstagvormittag wieder auf dem Trainingsplatz, um sich auf die kommende Partie vorzubereiten. Mit dabei waren auch wieder zwei Spieler, die am Montag noch fehlten: Torhüter Ralf Fährmann und Stürmer Simon Terodde. Beide fehlten am vergangenen Wochenende beim Auswärtssieg in Nürnberg auch im Kader.

Terodde, der Probleme mit dem Knöchel hatte, absolvierte zumindest wieder Teile des Mannschaftstrainings unter Trainer Karel Geraerts. Damit könnte er gegen Elversberg am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) wieder zum Kader gehören, sollte sich seine Situation nicht verschlechtern. Ins Tor zurückkehren soll dann auch Fährmann wieder.

Schalke: Fährt Ouédraogo zur U17-WM?

Mit im Training am Dienstag war auch Top-Talent Assan Ouédraogo. Er ist eigentlich für die deutsche U17-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Indonesien nominiert. Nachdem er allerdings Schmerzen im Oberschenkel hatte, wollen die Schalker abwarten, wie sich seine Situation weiter darstellt. Das erste Spiel bestreitet die U17-Nationalmannschaft am Sonntag, 12. November um 13 Uhr Ortszeit gegen Mexiko.

Am Dienstag noch nicht wieder auf dem Trainingsplatz standen Cedric Brunner, der mit Leistenproblemen weiterhin pausiert. Er soll in der kommenden Woche wieder einsteigen. Kenan Karaman war am Vormittag beim MRT aufgrund seiner Rippenschmerzen.

