Ohne Simon Terodde droht Schalke grau zu werden

Gelsenkirchen. Simon Terodde verlässt Schalke im Sommer. Sportlich macht diese Entscheidung Sinn. Aber als Typ wird der Stürmer dem Verein fehlen.

Eigentlich ist das ja verrückt, so richtig funktioniert hat Simon Terodde in seiner Karriere nur in der Zweiten Liga; trotzdem kann man ihn zu den bekanntesten deutschen Stürmern zählen, eben weil man ihn mit so vielen Aufstiegen verbindet. Mit Emotionen, mit Bierduschen, mit Platzstürmen. Nun steht fest, dass der Angreifer Schalke im Sommer verlässt. Der 35-Jährige wird fehlen. Es ist eine Entscheidung mit zwei Seiten.