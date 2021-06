Offiziell: Schalke plant MV am 17. Juli - Förster neu im Rat

Gelsenkirchen. Nun ist es offiziell: Schalke plant, die abgebrochene Mitgliederversammlung am 17. Juli in der Arena nachzuholen. Neu ist ein Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 beabsichtigt, wie von dieser Redaktion bereits am Donnerstag berichtet, die wegen technischer Fehler abgebrochene Mitgliederversammlung am Samstag, 17. Juli, nachzuholen - als Präsenzveranstaltung in der Veltins-Arena. Das verkündeten die Königsblauen am Freitagmittag. Die Einladungsfrist für eine außerordentliche Versammlung beträgt lediglich drei Wochen.

"Die außerordentliche Mitgliederversammlung ermöglicht es uns, die dringend notwendigen Wahlen zur Besetzung der Gremien durchzuführen", teilte der Aufsichtsrats-Chef Dr. Jens Buchta mit. "Wir freuen uns, dass die derzeitige Pandemielage und die geänderten gesetzlichen Regelungen dies nunmehr aller Voraussicht nach in Form einer Präsenzveranstaltung zulassen." Buchta selbst will unmittelbar nach der Wahl eines neuen Aufsichtsrats von seinem Amt und Mandat zurücktreten.

Sollten die Corona-Zahlen bis zum 17. Juli steigen, ist eine Versammlung für den 18. Juli geplant - in "alternativer Form", wie das die Schalker formulierten. Details nannten sie nicht. Nach WAZ-Infos soll es sich dabei um eine Briefwahl handeln.

Neu im Schalker Aufsichtsrat ist Harald Förster, der Geschäftsführer des Schalke-Partners Stadtwerke Gelsenkirchen. Förster ist doppelter Nachfolger von Ulrich Köllmann - als Geschäftsführer der Stadtwerke und als Köllmann-Nachfolger. Förster wird kooptiert, der Wahlausschuss hat bereits zugestimmt. Seine Amtsperiode beträgt zwei Jahre bis 2023.

Förster ist 53 Jahre alt und führte zuvor zwölf Jahre das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Gelsenkirchen. Davor hatte er als Unternehmensberater und in der Immobilienbranche gearbeitet.

Der neue Aufsichtsrat von Schalke 04

Jens Buchta (Vorsitzender, wird nach der MV zurücktreten - er ist Vertreter der Abteilungen)

Peter Lange (gewähltes Mitglied bis 2022, Vertreter)

Heiner Tümmers (entsandt von den Fans bis 2022)

Youri Mulder (neu seit 5. Mai, kooptiert bis 2023)

Harald Förster (neu seit 18. Juni, kooptiert bis 2023, Vertreter der Stadtwerke Gelsenkirchen)

Matthias Warnig (kooptiert bis 2023, Vertreter von Gazprom)

Fünf Plätze werden bei der MV neu besetzt

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04