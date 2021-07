Offiziell: Neuer Klub für Ex-Schalker Kyriakos Papadopoulos

Essen. Den ehemaligen Schalke-Verteidiger zieht es nach Saudi-Arabien. Der Grieche unterschreibt bis 2023 Al-Fayh FC.

Der langjährige Bundesligaprofi Kyriakos Papadopoulos hat einen neuen Arbeitgeber. Nachdem der 29 Jahre alte Grieche in der vergangenen Saison bei NK Lokomotiva Zagreb in Kroatien verbracht hat, zieht es den Innenverteidiger nun zum Al-Fayh FC nach Saudi-Arabien. Dort unterschreibt der ehemalige Schalker einen Vertrag über zwei Spielzeiten bis Sommer 2023.

In Zagreb spielte der 33-malige Nationalspieler Griechenlands zuvor seit Oktober 2020. In 24 Pflichtspielen für den Klub traf der 1,85 Meter große Defensivspezialist zweimal.

Seine beste Zeit hatte Papadopoulos in Deutschland bei Schalke 04. 2010 schloss sich der damals 18-Jährige den Königsblauen an und debütierte wenig später in der Bundesliga. Für Schalke, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und den Hamburger SV absolvierte er insgesamt 136 Bundesligaspiele. (fs)

