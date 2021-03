Offiziell: Ex-Schalker Jefferson Farfan hat neuen Verein

Gelsenkirchen. Jefferson Farfan kehrt in die Heimat zurück. Der zuletzt vereinslose Offensivspieler unterschreibt einen Vertrag bei Alianza Lima in Peru.

Der langjährige Schalker Flügelspieler Jefferson Farfan kehrt zu seinem Ausbildungsverein Alianza Lima nach Peru zurück. Wie der 23-fache peruanische Meister am Dienstag bekannt gegeben hat, unterschreibt der 36-Jährige in Lima einen Vertrag bis 31.12.2022.

Nach seiner Vertragsauflösung bei Lokomotiv Moskau im vergangenen Sommer war Farfan zuletzt mehrere Monate ohne Verein. Zuvor spielte der Rechtsaußen unter anderem lange für Schalke 04 in der Bundesliga. Zwischen 2008 und 2015 lief er insgesamt 228-mal in Pflichtspielen für die Königsblauen auf (53 Tore). Im Jahr 2011 gewann er mit Schalke den DFB-Pokal.

Ex-Schalker Jefferson Farfan hofft auch Wechsel von Paolo Guerreiro nach Lima

Als Rückkehrer Farfan nach 17 Jahren in Europa und Asien in Lima vorgestellt wurde stellte er klar, dass es immer sein Plan gewesen sei, zum Ende seiner aktiven Laufbahn noch einmal für Alianza aufzulaufen. „Ich habe in mehreren Ländern gespielt und habe viele schöne Dinge erlebt“, sagte er. „Aber eine Rückkehr stand nie zur Diskussion. Es war immer mein Traum und jetzt kann ich ihn mir Gott sei Dank erfüllen. Alianza Lima ist ein Teil von mir – und wird es immer sein.“

In Lima begann Farfan seine Profikarriere, die ihn im Laufe der Jahre über die PSV Eindhoven (Niederlande), Schalke 04 und Al-Jazira (Vereinigte Arabische Emirate) bis zu Lok Moskau nach Russland führte. Nun will er mit Alianza wieder um die Meisterschaft in Peru spielen – und womöglich einen weiteren prominenten Ex-Bundesligaprofi zu seinem Jugendklub locken. Denn auch Paolo Guerreiro (37, SC Internacional Porto Alegre) begann seine Karriere in Lima. „Ob Paolo mit mir in Lima spielen wird? Das bezweifle ich nicht“, sagte Farfan. „Wenn möglich ziehe ich ihn an seinen Haaren zurück hierher. Paolo ist glücklich über meine Rückkehr und ich hoffe, sehr dass er ebenfalls kommt.“ (fs)