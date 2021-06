Offiziell: Ex-Schalker Christian Fuchs hat neuen Verein

Gelsenkirchen. Auch mit 35 Jahren hat Christian Fuchs noch nicht genug. Der Österreicher unterschreibt einen Vertrag bei Charlotte FC in den USA.

Der langjährige Bundesligaprofi Christian Fuchs setzt seine Karriere in den USA fort. Wie am Sonntagnachmittag offiziell verkündet worden ist, schließt sich der 35 Jahre alte Österreicher Charlotte FC an. Sein Vertrag bei Leicester City war ausgelaufen.

Der Klub aus North Carolina im Osten der Vereinigten Staaten wird ab der Saison 2022 mit neuer Mannschaft in der Profiliga MLS an den Start gehen. Nach Vereinsangaben wird sich Fuchs dem Team im Januar anschließen. Der Vertrag des Linksfußes gilt zunächst für eine Saison, beinhaltet allerdings auch eine Option auf eine weitere Spielzeit.

„Ich bin beeindruckt von der Vision des Charlotte FC, eine erfolgreiche Mannschaft aufzubauen“, sagte Fuchs, der eine „außergewöhnliche Gelegenheit“ sieht, das neue Team von Beginn an begleiten zu dürfen.

Christian Fuchs holte mit Leicester City die englische Meisterschaft

Dass es den 35-Jährigen zum Ende seiner aktiven Laufbahn in die USA zieht, kommt wenig überraschend. Da Fuchs‘ Familie schon länger in den Staaten lebt, hatte er schon mehrfach angekündigt nach seiner Zeit bei Leicester in die USA gehen zu wollen.

Zuletzt spielte Fuchs sechs Jahre bei den Foxes in der Premier League. Insgesamt 152 Spiele absolvierte er seitdem für Leicester (drei Tore, 13 Assists) und war 2016 Teil des Teams, das sensationell den Meistertitel gewonnen hat. In der vergangenen Saison kam Fuchs nur noch auf 16 Pflichtspiele für die Engländer, durfte mit dem Team allerdings den Gewinn des FA-Cups bejubeln.

Vor seiner Zeit in England spielte der 78-fache Nationalspieler Österreichs sieben Jahre in Deutschland. Zunächst beim VfL Bochum, dann beim FSV Mainz 05 und Schalke 04. Die meisten Spiele machte er dabei für die Königsblauen (136), wo er auch 16-mal in der Champions League ran durfte - unter anderem beim 4:3-Sieg bei Real Madrid im März 2015. (fs)

