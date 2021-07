Offiziell: Ex-Schalker Alessandro Schöpf wechselt nach Bielefeld

Bielefeld. Neuer Klub für Alessandro Schöpf. Nach seinem Vertragsende auf Schalke schließt sich der Mittelfeldmann Arminia Bielefeld an.

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat den österreichischen EM-Teilnehmer Alessandro Schöpf verpflichtet. Wie der Klub am Montag mitteilte, erhält der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2023. Zuletzt hatte Schöpf bei Schalke 04 gespielt, sein Vertrag wurde nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga allerdings nicht verlängert.

„Alessandro ist ein Spieler mit viel Bundesliga-Erfahrung. Er gibt unserem Kader neue Möglichkeiten und wird uns auf Anhieb weiterhelfen. Wir freuen uns, dass wir ihn für uns gewinnen konnten“, sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi zur Verpflichtung des Rechtsfußes, der zuletzt noch mit der ÖFB-Auswahl bei der EM aktiv war. Im Achtelfinale war Österreich dramatisch gegen den späteren Europameister Italien ausgeschieden.

Nach Schalke-Abgang: Schöpf kann sich mit Aufgabe in Bielefeld "identifizieren"

Bis zum Sommer spielte der 28-fache Nationalspieler insgesamt fünfeinhalb Jahre für die Schalker und absolvierte in dieser Zeit 143 Pflichtspiele (16 Tore) für den Klub in Bundesliga, Champions League, Europa League und DFB-Pokal. "Arminia und die Verantwortlichen haben sich in den Gesprächen sehr um mich bemüht, was mich beeindruckt hat", erklärte Schöpf selbst seinen Schritt nach Ostwestfalen. "Das Gesamtpaket ist absolut stimmig, weswegen ich mich sehr auf die neue Aufgabe freue und auch total mit ihr identifizieren kann." In Erinnerung seien ihm die Stimmung in der Bielefelder Arena während Pokalspielen geblieben, so der 27-Jährige.

Wir haben Alessandro Schöpf verpflichtet! Der österreichische Nationalspieler wechselt ablösefrei nach Ostwestfalen und hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

Willkommen bei Arminia, Alessandro! 🙌#DSCheffau21 pic.twitter.com/ErfXwWef0O — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) July 19, 2021

Schöpf ist einer von 21 Profis, die die Schalker nach dem Abstieg verlassen haben. Nachdem der Österreicher nun einen neuen Klub gefunden hat, sind Nabil Bentaleb (26/Mittelfeld), Bastian Oczipka (32/Abwehr), Klaas-Jan Huntelaar (37/Angriff), Benjamin Stambouli (30/Abwehr), Shkodran Mustafi (29/Abwehr) derzeit noch ohne neuen Arbeitgeber (Hier gibt es alle Infos zur Kaderplanung der Schalker). (sid mit fs)

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04