Schalke: EM ohne Vitalie Becker. Onur Cinel: „Megaschade“

Frankfurt. Marc-Patrick Meister, der Trainer des U-17-Nationalteams hat sein Aufgebot für die Europameisterschaft benannt. Schalkes Vitalie Becker fehlt.

Das Aufgebot der deutschen U-17-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Israel steht. Trainer Marc-Patrick Meister hat 20 Spieler für die Titelkämpfe vom 16. Mai bis 1. Juni berufen. Dabei fehlt einer, der seinen Platz eigentlich schon sicher hatte:Vitalie Becker, der linke Verteidiger des FC Schalke 04.

Ausschlaggebend ist die Verletzung des 17-Jährigen, der auch schon am Sonntag im Halbfinal-Rückspiel um die Deutsche Meisterschaft bei Fortuna Düsseldorf (3:1) passen musste, nachdem er im Hinspiel (3:0) zwei Kopfball-Tore erzielt hatte. „Das ist megaschade“, sagt Onur Cinel, der Coach der königsblauen U17. Probleme an den Adduktoren machen Vitalie Becker zu schaffen. „Und das Schambein ist auch betroffen“, sagt Onur Cinel.

Schalkes Armend Likaj steht im EM-Aufgebot der U-17-Nationalmannschaft

So wird nur ein B-Junior des FC Schalke 04 zur Europameisterschaft fahren: Kapitän und Innenverteidiger Armend Likaj. Vor der Abreise will er aber noch Deutscher Meister werden. Im Finale treffen die königsblauen U-17-Fußballer am Sonntag (8. Mai, 10.45 Uhr) im Parkstadion auf den VfB Stuttgart, der mit fünf Spielern im EM-Aufgebot für Israel vertreten ist. Von Borussia Dortmund ist Rafael Lubach dabei.

„Wir sind der Meinung, dass der für die Endrunde in Israel berufene Kader am besten den aktuellen Status quo im Jahrgang 2005 für unser Land repräsentiert“, sagt Marc-Patrick Meister auf dfb.de. „Dies haben unsere Spieler in den zurückliegenden Monaten bei ihren Aufgaben – national wie international – immer wieder gezeigt.“

Deutschlands Gruppengegner sind Italien, Luxemburg und Israel

In der Gruppenphase der Europameisterschaft 2022 trifft die U-17-Auswahl des DFB am 16. Mai (Montag ab 16.30 Uhr) im Ness-Ziona-Stadium in Nes Ziona auf Italien, am 19. Mai (Donnerstag ab 16.30 Uhr) im Haberfeld-Stadium in Rishon LeZion auf Luxemburg und am 22. Mai (Sonntag ab 19 Uhr) im Lod-Municipal-Stadium in Lod auf Gastgeber Israel. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Viertelfinale, das am 25. und 26. Mai ausgetragen wird. Für den 29. Mai sind die Halbfinals terminiert, und am 1. Juni wird das Endspiel stattfinden.

„Für die Tage und Wochen des Turniers wird unsere Mannschaft natürlich alles versuchen, um gemeinsam auf das höchste Level zu kommen und bei der EM eine entscheidende Rolle spielen zu können“, sagt der 41-jährige DFB-Trainer. „So gut kennen wir die Mannschaft mittlerweile. Dies gilt aber auch für die Zeit im Anschluss an das Turnier: Ich denke hier ehrlicherweise an einige Spieler, die auf dem Wege dieser U-17-Saison im Team waren und aus unterschiedlichen Gründen nicht dabei sein werden. Auch sie gehören zu unserem Jahrgang und hätten eine Nominierung verdient gehabt.“ (AHa)

