Knappenschmiede Nur 1:1 – Schalke belohnt sich in Mönchengladbach nicht

Mönchengladbach. Die U-19-Fußballer des FC Schalk 04 spielen in der A-Junioren-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach 1:1. Ngufor Anubodem trifft nach dem Rückstand.

Zum dritten Mal in der Folge haben die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 in der A-Junioren-Bundesliga nicht gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert spielte am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:1).

Recht schnell übernahmen die Schalker auf dem Fohlenplatz 10 an der Hennes-Weisweiler-Allee das Kommando. Bogdan Shubin schoss in der fünften Minute am langen Pfosten vorbei, während es drei Minuten später im Strafraum des Gastgebers lichterloh brannte. Nach einer Ecke von Bogdan Shubin kratzten die Mönchengladbacher den Ball nach einem Kopfball von Keke Topp von der Linie.

Ngufor Anubodem gleicht für Schalke zum 1:1 aus

Auch die nächste Schalker Chance hatte Keke Topp, und zwar in der 17. Minute, nachdem Sidi Sané abgelegt hatte. Doch den Schuss des Stürmers entschärfte Borussia-Torwart Ben Zich mit einer Fußabwehr. Sascha Eickel gefiel der Auftritt seiner Mannschaft überhaupt nicht. Der Gladbacher Trainer warf dann nach einer Einwurf-Entscheidung für sein Team den Ball wütend auf den Rasen und schickt bereits in der 23. Minute alle Ersatzspieler zum Aufwärmen.

Doch dann das: ein Schock für Schalke! Gideo Guzy rutschte weg und konnte Kushtrim Asallari nicht mehr attackieren. Der Klasse-Schuss des Gladbacher Kapitäns schlug in der 32. Minute zum 1:0 ein, stellte das Spiel auf den Kopf, und der Stadionsprecher fragte: „Wo hat er den denn hergeholt?“ Aber dem Elgert-Team gelang es noch vor der Pause zu antworten. Ngufor Anubodem ließ einen Gladbacher aussteigen und vollendete zum 1:1.

Nach der Pause waren die Vorteile der königsblauen U-19-Fußballer nicht mehr so groß, die Mönchengladbacher taten einiges mehr für die Offensive. Wirklich gefährlich wurde es aber vor beiden Toren nicht mehr viel. Zwei Bälle flogen Richtung Mönchengladbacher Tor, doch Ben Zich hatte weder mit dem 18-Meter-Schuss von Semin Kojic (69.) noch mit dem Kopfball von Sidi Sané nach einer Ecke von Evan Rotundo (80.) Probleme.

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Kushtrim Asallari (32.), 1:1 Ngufor Anubodem (44.), sss

FC Schalke 04 U 19: Rose - Anubodem, Aliu (63. Köster), Weichert, A. Mfundu, Guzy – Campanile (75. Rotundo), Hansen, Shubin – Topp (68. Kojic), Sané.

Tore: sss

FC Schalke 04 U 19: sss

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04