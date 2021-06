Neuzugang Marvin Pieringer freut sich auf „Weltverein“ Schalke 04

Gelsenkirchen. Mittelstürmer Marvin Pieringer wechselt auf Leihbasis aus Freiburg zu den Schalkern. Das denkt der 21-Jährige über den Transfer zu Königsblau.

Marvin Pieringer ist der siebte externe Neuzugang im Kader des Bundesliga-Absteigers FC Schalke 04 (die Kaderplanung von Schalke im Überblick). Der 21 Jahre alte Stürmer kommt auf Leihbasis vom SC Freiburg nach Gelsenkirchen und freut sich schon, auf den riesigen Klub aus dem Ruhrgebiet. Dank Kaufoption besteht für die Schalker die Möglichkeit, den Sturmtank auch über die kommende Saison hinaus zu halten.

„Schalke war seit ich denken kann, in der Bundesliga vertreten, ist ein Weltverein“, sagte er den Vereinsmedien. „Wir versuchen jetzt den Schritt in die Bundesliga wieder zu gehen. Dazu versuche ich, meinen Teil beizutragen“, erklärte Pieringer weiter.

Schalke-Neuzugang Pieringer will von Simon Terodde lernen

Der Mittelstürmer war in der Rückrunde der vergangenen Saison von den Breisgauern an die Würzburger Kickers ausgeliehen und sammelte dort erste Erfahrung in der 2. Bundesliga (sechs Tore in 20 Einsätzen). Trotz seiner Erfahrungen in Würzburg und im Jugendbereich des SC Freiburg ist ihm klar: „Hier herrscht ein ganz anderer Druck als in den Vereinen, in denen ich bisher gespielt habe.“

Mit nur 21 Jahren ist Pieringer der jüngste der insgesamt sieben Schalker Neuzugänge. „Es ist eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern“, beschreibt er den Kader der Königsblauen. Lernen will er vor allem vom 33 Jahre alten Simon Terodde, der vom Hamburger SV ins Ruhrgebiet gewechselt ist und bei seinem Testspieldebüt gleich dreifach treffen konnte: „Von ihm kann man als junger Spieler extrem viel mitnehmen, im Training von ihm lernen“, stellt der Neuzugang klar.

Vorfreude hat Pieringer nicht nur in Bezug auf seine künftigen Mitspieler bei den Schalkern. Auch auf die Arena freut sich der 21-Jährige. Dort will er in der kommenden Spielzeit „hoffentlich vor ausverkauftem Haus" auflaufen. (rha)

