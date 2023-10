Neuer Trikotpartner für Schalke-Frauen: Das sagt Knäbel

Gelsenkirchen. Auf den Trikots der Schalker Frauen- und Mädchenteams prangt ab sofort ein neuer Schriftzug. So sieht die Strategie für die nächsten Jahre aus.

Die Frauen- und Juniorinnen-Mannschaften des FC Schalke 04 laufen ab sofort mit dem Schriftzug „kununu“ auf. Die führende Arbeitgeber-Plattform im deutschsprachigen Raum wird bis zum 30. Juni 2025 auf den Trikots der königsblauen Frauen-Teams, der Trainingskleidung und auf einer Bande am Schalker Vereinsgelände zu sehen sein. Auch im digitalen Bereich werden Schalke 04 und „kununu“ eng zusammenarbeiten.

„Gemeinsam gestalten“

Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel streicht heraus: „Wichtig war uns, ein Unternehmen zu finden, mit dem wir gemeinsam die Zukunft des Fußballs der Juniorinnen und Frauen gestalten können. Wir haben einen Weg eingeschlagen, auf dem wir uns Jahr für Jahr weiterentwickeln möchten. Das Sponsoring durch kununu ist dabei ein sehr wichtiger Schritt.“

Wichtiger Schritt im Frauenfußball: Peter Knäbel. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Aus Sicht von Florian Dederichs, dem Direktor Vertrieb, Sponsoring Service des S04, „finden mit kununu und Schalke zwei starke Marken zusammen.“ Dederichs bekräftigt: „Diese Partnerschaft wollen wir nun intensivieren und ausbauen.“

Auf und neben dem Platz einbringen

Der neue Werbepartner „kununu“ möchte sich im Sinne der eigenen Unternehmensmission „Let’s make work better“ auf und neben dem Platz bei Königsblau einbringen. „Die Frauenteams im Fußball haben in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung gezeigt“, sagt Yenia Zaba, VP Global Communications Brand bei kununu.

„Inhaltlich wird die Partnerschaft stark vom Thema Gleichberechtigung in der Arbeitswelt geprägt sein. Wir freuen uns, zusammen mit dem FC Schalke 04 das Thema weiter nach vorne zu bringen, Hand in Hand mit den Spielerinnen sowie allen Mitgliedern und Fans des Vereins.“

Die Schalker Frauen treffen in der Fußball-Landesliga am Sonntag (15 Uhr) zuhause auf Grün-Weiß Nottuln. Die zweite S04-Frauen-Mannschaft erwartet in der Bezirksliga am Sonntag (17 Uhr) den SV Wanne 11 zum Derby. Beide Schalker Frauen-Teams sind im bisherigen Saisonverlauf noch ungeschlagen und befinden sich erneut auf Aufstiegskurs.

