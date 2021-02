Neuer Job? Ex-Schalke-Trainer Wagner in England gehandelt

Essen. David Wagner ist ein Kandidat auf den Trainerposten beim AFC Bournemouth. Für den Ex-Schalker wäre es eine Rückkehr nach England.

Kehrt der ehemalige Schalke-Trainer David Wagner in den englischen Fußball zurück? Wie das Portal The Athletic berichtet, soll der 49-Jährige ein Kandidat auf das Traineramt beim Zweitligisten AFC Bournemouth sein.

Bei den Cherries würde er die Nachfolge von Jason Tindall antreten. Da das Ziel des sofortigen Wiederaufstieges in die Premier League nach zuletzt vier Niederlagen in Serie in Gefahr ist, entschieden sich die Klubbosse in der vergangenen Woche für eine Trennung vom 43-Jährigen. Nach 28 Spieltagen in der Championship liegt Bournemouth derzeit nur auf dem sechsten Rang.

Ex-Schalker David Wagner soll laut dem für gewöhnlich gut informierten Portal allerdings nicht der einzige Kandidat auf den Trainerposten in Bournemouth sein. Auch der ehemalige englische Nationalspieler John Terry wird gehandelt. Aktuell ist 40-Jährige Co-Trainer unter Dean Smith bei Premier-League-Aufsteiger Aston Villa.

Schalke würde finanziell von neuem Wagner-Job profitieren

Sollte Wagner tatsächlich im Süden Englands anheuern, wäre es seine zweite Trainerstation auf der Insel. Bereits zwischen 2015 und 2019 coachte Wagner Huddersfield Town und führte den Klub sensationell zum Aufstieg in die Premier League.

Finanziell hätte ein Engagement Wagners auch Auswirkungen auf Schalke 04, denn beim kriselnden Bundesligisten ist der Trainer seit seiner Freistellung im September 2020 weiter auf der Gehaltsliste. Bis Sommer 2022 ist der ehemalige US-Nationalspieler noch bei S04 unter Vertrag. Laut Bild soll er noch immer rund 200.000 Euro brutto pro Monat einstreichen. (fs)