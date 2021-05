Nächster Corona-Fall: Schalke-Spiel gegen Hertha findet trotzdem statt

Gelsenkirchen. Schalke meldet den dritten Corona-Fall, vier weitere Spieler stehen unter Quarantäne: Dennoch findet das Spiel gegen Hertha am Abend statt.

Trotz eines weiteren Corona-Falls innerhalb der Schalker Mannschaft wird das Bundesliga-Nachholspiel zwischen Schalke 04 und Hertha BSC Berlin an diesem Mittwoch (18 Uhr/ Sky) wie geplant ausgetragen. Das entschied das Gesundheitsamt der Stadt Gelsenkirchen am Mittwochvormittag.

Schalke: Infizierter Spieler im Trainingslager strikt isoliert

Bei der Auswertung der PCR-Testreihe vom Dienstag ergab sich am Mittwoch ein weiterer positiver Corona-Fall: Damit sind aktuell drei Schalker Spieler mit Covid-19 infiziert. Der betroffene dritte Spieler befindet sich im Schalker Trainingslager, wurde dort aber strikt isoliert. Vier weitere Spieler, die der Kontaktgruppe eins zugeordnet werden, stehen zudem unter Quarantäne. Auch sie können am Abend gegen Hertha BSC nicht eingesetzt werden. Zwei Spieler waren bereits am Montag beziehungsweise am Dienstag in Gelsenkirchen positiv getestet worden und sind daher nicht mit im Trainingslager.

Trotz der deutlichen Verschärfung der Corona-Lage innerhalb der Schalker Mannschaft genehmigte das Gesundheitsamt Gelsenkirchen die Austragung des Hertha-Spiels, da Schalke nach eigener Darstellung die Einhaltung von strikten Vorsichtsmaßnahmen zugesichert hat. Mannschaftsarzt Dr. Patrick Ingelfinger steht dafür in Kontakt mit den Behörden.

