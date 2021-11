Naldo adelt Schalke-Talent: "Kann ein neuer Naldo werden"

Gelsenkirchen. Naldo hat in seiner Profikarriere für Werder Bremen und Schalke 04 gespielt. Im S04-Kader erinnert ihn ein Spieler an sein junges Ich.

Naldo ist eigentlich gerade auf dem Sprung, als er an sein Telefon geht. In Monte Carlo hat er seine Kinder von der Schule abgeholt – und ein dienstlicher Flug nach Dubai steht kurz bevor. Fünf Tage dauert sein Aufenthalt dort, auch wenn er am Samstag ganz woanders hätte sein wollen – im Stadion, beim Duell seiner ehemaligen Vereine Werder Bremen und FC Schalke 04 (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky).