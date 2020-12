Nach Zusammenprall mit Schalkes Uth: So reagiert Uduokhai

Gelsenkirchen. Ein Schock beim 2:2 zwischen Augsburg und Schalke war die Verletzung von Mark Uth. Mit ihm zusammengeprallt war Felix Uduokhai. Seine Reaktion.

Als Mark Uth minutenlang medizinisch versorgt werden musste und Schalke-Kapitän Omar Mascarell seinem Kollegen beistand, indem er einen Tropf hochhielt, mit dem Uth versorgt wurde, hatte auch der Augsburger Felix Uduokhai sichtlich mit Tränen zu kämpfen. Seine Kollegen versuchten vergeblich, ihn aufzumuntern. Spieler beider Mannschaften standen schockiert um die Szene herum.

Uduokhai war in der zehnten Minute in einem Luftkampf mit Uth zusammengeprallt. Uth wurde dabei von Uduokhai so unglücklich am Hinterkopf erwischt, dass er noch in der Luft bewusstlos wurde und mit voller Wucht auf den Boden prallte. Schiedsrichter Manuel Gräfe unterbrach das Spiel sofort, Uth lag minutenlang regungslos auf dem Platz und bekam von den Ärzten noch auf dem Rasen eine Infusion. „Ich habe erst nicht damit gerechnet, dass es so wild ist. Ich habe den Stoß an meinen Kopf gespürt. Erst als ich ihn am Boden liegend gesehen habe, ist mir klar geworden, was passiert ist“, sagte Uduokhai. Er habe sich in den Momenten drauf große Sorgen um die Gesundheit des Gegenspielers gemacht. Ihm seien „Gedanken über Gedanken“ durch den Kopf geschossen, „was mit ihm ist“, berichtete der 23 Jahre alte Abwehrspieler nach dem 2:2 zwischen dem FCA und dem FC Schalke 04 in der Bundesliga.

„Ich glaube, der Aufprall war heftig“

Uduokhai reagierte erleichtert, als er später hörte, dass Uth den Unfall mit einer Gehirnerschütterung überstand. „Ich bin wahnsinnig froh und erleichtert, dass er stabil ist und dass es ihm so weit wieder gut geht“, sagte der im vergangenen Monat erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufene Innenverteidiger. „Ich habe gemerkt, wie wir Kopf an Kopf gestoßen sind“, beschrieb Uduokhai die Szene in der Anfangsphase der Partie. „Ich habe ihn dann nur auf dem Boden liegen sehen. Ich glaube, der Aufprall war heftig.“

Der 29-jährige Uth war ins Krankenhaus gebracht worden und verbrachte dort die Nacht. Uth meldete sich am Sonntagabend auf Instagram zu Wort: „Guten Abend zusammen. Mir geht‘s ganz gut. Werde voraussichtlich morgen schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Vielen Dank für eure zahlreichen Genesungswünsche.“ (fs)