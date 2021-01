Schalke 04 Nach Schalke-Pleite in Berlin: Mark Uth fordert Verstärkung

Berlin/Gelsenkirchen. Mark Uth war nach dem 0:3 der Schalker in Berlin bedient. In einem Interview sprach der Angreifer Klartext und forderte Verstärkungen.

Mark Uth nahm nach dem verpatzten Start ins neue Jahr kein Blatt vor dem Mund. Schalkes Stürmer stand nach der 0:3-Klatsche bei Hertha BSC am Mikrofon von Sky und analysierte schonungslos: “Die zweite Halbzeit..., wenn wir so spielen, sind wir einfach nicht wettbewerbsfähig.” Neues Jahr, neuer Trainer, alte Leier: Schalkes Absturz geht weiter. Am Ende waren die Königsblauen mit dem 0:3 sogar noch gut bedient.

Uth sprach ungeschminkt die Wahrheit aus: Für die ordentliche Anfangsphase, die eine Trendwende unter dem neuen Trainer Christian Gross anzudeuten schien, kann sich Schalke gar nichts kaufen. “Die erste Halbzeit war okay”, sagte Uth: “Aber wir können immer sagen, die ersten 30 Minuten waren gut. Ein Fußballspiel geht 90 Minuten lang, und wenn du so einfach die Tore fängst... “ Das größte Problem, das Gross auch nicht abstellen konnte, ist einfach die Schalker Defensive. Uth erklärte: “Ich kann vielleicht in der ersten Halbzeit das 1:0 machen, das nehme ich dann auf meine Kappe, aber ansonsten ist das zu einfach, gegen uns Tore zu schießen.” Wenn Schalke einen Treffer kassiert, geht alles den Bach herunter. “Das zweite Gegentor hat uns das Genick gebrochen”, sagte auch der neue Trainer.

Schalke-Angreifer Mark Uth: "Brauchen unbedingt Spieler, die uns sofort weiterhelfen"

Uth ließ durchblicken, dass Schalke in dieser Besetzung einfach nicht gut genug ist, um den Abstiegskampf zu bestehen. Er forderte deutlich weitere Verstärkungen: “Die Verantwortlichen müssen auf dem Transfermarkt noch tätig werden, wir brauchen unbedingt sofort Spieler, die uns sofort weiterhelfen können.” Am Silvestertag war bereits die Rückkehr von Sead Kolasinac (der in Berlin noch nicht spielberechtigt war) perfekt gemacht worden, dazu sagte Uth: “Mit Seo war das schon mal ein erster guter Schritt.” Aber weitere müssten folgen.

Im Angriff spielte in Berlin erneut U23-Stürmer Matthew Hoppe anstelle des noch bis April verletzt fehlenden Goncalo Paciencia. Uth machte dem US-Talent keinen Vorwurf: “Er hat bislang nur in der Zweiten gespielt. Er macht das gut, haut sich voll rein. Es ist halt schwer in der Bundesliga.”

Wie es weitergehen soll? Uth sagte: “Ich weiß selber nicht so genau, was wir machen müssen. Ich freue mich jetzt auf Seo, der den Verein sehr, sehr gut kennt und uns hoffentlich weiterhelfen kann.” Auch Alessandro Schöpf sagte: “Ich hoffe, dass Seo Energie reinbringt.” Der Österreicher klagte: “Sobald wir in Rückstand geraten, gehen bei uns viel zu schnell die Köpfe runter.”

Schalke: Mark Uth hat weiter Hoffnung auf den Klassenerhalt

Am nächsten Samstag spielt Schalke in der Arena gegen Hoffenheim - dann kann Schalke tatsächlich den Uralt-Rekord von Tasmania Berlin (31 sieglose Bundesligaspiele in Folge) einstellen. Uth hofft auf Verstärkung und dass Schalke den Glauben an die Rettung behält. “Wir machen weiter, wir glauben dran”, versprach er: “Wieder eine Trainingswoche, um dann nächste Woche zu gewinnen.”

Durchblicken ließ er, wie viel auf Schalke auch intern im Argen liegt. Auf die Frage, wie viel Autorität diese Schalker Mannschaft brauchen würde, sagte Mark Uth: “Eine Menge, und deswegen wurde dieser Trainer geholt.”