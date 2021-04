Nach Schalke-Debüt: Gündogan gratuliert S04-Talent Aydin

Leverkusen/Gelsenkirchen. Mehmet Can Aydin war bereits der 36. Profi, den Schalke im Saisonverlauf eingesetzt hat. DFB-Star Ilkay Gündogan gratuliert bei Instagram.

Die 1:2-Niederlage von Schalke 04 bei Bayer Leverkusen wird wohl nicht als Glanzlicht in die Geschichte der Fußball-Bundesliga eingehen. Ein Spieler allerdings wird den Nachmittag des 3. Aprils so schnell nicht vergessen: Mehmet Can Aydin.

Denn das 19 Jahre alte Eigengewächs der Gelsenkirchener feierte gegen die Werkself sein Debüt in der Bundesliga – für Aydin die Erfüllung eines Traums. „Natürlich habe ich mir für diesen Anlass ein anderes Ergebnis gewünscht, aber trotzdem bin ich unfassbar stolz, gestern mein Bundesliga-Debüt gegeben zu haben“, schrieb der rechte Flügelspieler bei Instagram.

Gündogan wünscht Schalke-Talent Aydin viel Glück

Aydin weiter: „Seit sieben Jahren spiele ich für diesen tollen Verein, habe seit Tag eins alles gegeben und werde es auch weiterhin. Vielen Dank an alle, die mich auf diesem Weg begleitet haben.“

Geteilt wurde sein Beitrag von einem der größten Stars des deutschen Fußballs. Der in Gelsenkirchen geborene Nationalspieler Ilkay Gündogan (30) hatte das Bundesliga-Debüt von Aydin registriert und dieses mit einigen warmen Worten bedacht. "Glückwunsch und weiter so", schrieb der Mittelfeldspieler von Manchester City über seinen Instagram-Account. In türkischer Sprache fügte er ein "Viel Glück" hinzu.

Schalkes Debütant Mehmet Can Aydin (in weiß) setzt sich gegen Leverkusens Nadiem Amiri durch. Foto: getty Images

Der deutsche U19-Nationalspieler spielt für gewöhnlich noch in der Schalker U19. Gegen Leverkusen stand er in der Anfangsformation. 74 Minuten stand er auf dem Rasen, eher er durch Alessandro Schöpf ersetzt wurde.

Schalke setzte in der laufenden Saison bereits 36 verschiedenen Spieler ein

Im Saisonverlauf war Aydin bereits der 36. Spieler, der für Schalke in der Bundesliga aufgelaufen ist – geteilter Bundesligarekord. Nur der VfL Wolfsburg setzte in der Saison 2011/12 unter Trainer Felix Magath ebenso viele Profis in einer Spielzeit ein. Gut möglich, dass Schalke die Wolfsburger Marke sogar noch knacken, denn Spieler Nummer 37 stand schon am Samstag in Leverkusen parat: Vasilios Pavlidis. Der 18 Jahre alte Verteidiger saß gegen die Werkself das erste Mal auf der Ersatzbank der Profis. Zum Einsatz kam er allerdings noch nicht. (fs)