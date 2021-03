Nach Schalke-Aus: Neuer Job für Michael Reschke

Essen. Michael Reschke wechselt in die Berater-Branche. Bei der Agentur ICMStellar von Jonathan Barnett soll er das europäische Netzwerk koordinieren.

Rund drei Monate nach seinem Abschied als Kaderplaner beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat Michael Reschke einen neuen Job. Der 63-Jährige arbeitet künftig für die Berater-Agentur ICMStellar. Dort soll er das europäische Netzwerk koordinieren, wie er gegenüber der dpa bestätigte.

„Karrierebegleitung von Spielern, Trainern und Mitarbeitern besaß für mich immer einen besonders hohen Stellenwert und hat mir viel Freude bereitet“, wird Michael Reschke in einer Pressemitteilung zitiert: „Zudem zählt es zu meinen Aufgaben, das europäische Netzwerk zu optimieren und sinnvolle Lösungen für Stellar-Spieler und interessierte Clubs zu kreieren.“

Ex-Schalker Michael Reschke war lange in der Bundesliga tätig

ICMStellar, dessen Gründer und Vorsitzender der bekannte Spielerberater Jonathan Barnett ist, zählt in Europa zu den führenden Berater-Agenturen und vertritt unter anderem Spieler wie Gareth Bale (Tottenham Hotspur), Saúl Niguez (Atlético Madrid), Jack Grealish (Aston Villa), Ibrahima Konaté (RB Leipzig) oder das französische Top-Talent Eduardo Camavinga (Stade Rennes).

In den vergangenen Jahren war Reschke stets in Managementpositionen bei verschiedenen Fußball-Bundesligisten tätig. Durch die Entdeckung zahlreiche Top-Talente, die später zu Stars gereift sind, machte er sich in der Liga einen Namen. Lange war er bei Bayer Leverkusen beschäftigt, ehe er als Technischer Direktor zum FC Bayern München wechselte und 2017 beim VfB Stuttgart zum Sportvorstand aufstieg. Zuletzt war er Technischer Direktor beim FC Schalke 04, der sich Ende November des vergangenen Jahres von ihm trennte. Die Trennung soll „einvernehmlich beschlossen“ worden sein, verkündeten die Gelsenkirchener damals. (fs mit dpa)

