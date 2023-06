Schalke Nach neun Jahren Schalke: Was Arminia von Boujellab erwartet

Bielefeld. Nassim Boujellab hatte auf Schalke keine Chance mehr, jetzt unterschreibt er in der dritten Liga in Bielefeld. Der Abgang ist für ihn emotional.

Mit einem ganz frischen Neuzugang auf dem Platz bestritt Fußball-Drittligist Arminia Bielefeld am Mittwoch die erste Einheit der Saisonvorbereitung: Nassim Boujellab (24), dessen Vertrag beim FC Schalke 04 ausläuft, hat sich dem Zweitliga-Absteiger angeschlossen. Boujellab war 2014 als 15-Jähriger vom FC Iserlohn zum S04 gekommen und schaffte es in bis in die Bundesliga. Dass er keine sportliche Zukunft auf Schalke haben würde, stand schon länger fest.

Via Instagram verabschiedete sich Boujellab am Mittwoch: „Mir fällt es schwer nach neun Jahren bei Königsblau meine Emotionen in Worte zu fassen“, schreibt er. „Ich werde viele einzigartige Erinnerungen mitnehmen. Schalke ist ein Teil meines Lebens geworden und wird es auch immer bleiben.“ Er bedanke sich bei allen Trainern, Mitspielern und Mitarbeitern und den Fans.

Schalke – aktuelle News und Hintergründe:

Schalke: Huub Stevens verhalf Boujellab zum Bundesliga-Debüt

Boujellab durchlief die Schalker Jugendabteilung ab der C-Jugend und feierte 2019 sein Profi-Debüt, als Huub Stevens beim 1:0-Erfolg in Hannover in der Schlussphase einwechselte. Boujellab spielte für Schalke 34-mal in der Bundesliga und im Pokal, lief dazu 50-mal für die Regionalliga-Mannschaft auf.

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga verlieh Schalke Boujellab erst nach Ingolstadt, dann an HJK Helsinki, wo er unter anderem sechsmal in der Europa League auflief. Als Boujellab im Winter nach Gelsenkirchen zurückkehrte war sportlich für ihn weder im Profi-Team noch in der U23 Platz. Schalke hätte ihn gerne abgegeben, es gab aber keine Angebote – „bitter“ fand Sportvorstand Peter Knäbel das im Februar für das Eigengewächs. Boujellab trainierte dann mit der U23.

Arminia will „positive Entwicklung entfachen“

Schalkes Nassim Boujellab 2019 im Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Foto: Ina Fassbender / dpa

Nun bekommt er eine neue Chance in Bielefeld, die er auf Schalke nicht mehr hatte. Michael Mutzel, Arminias Geschäftsführer Sport, sagt: „Mit Nassim haben wir einen Spieler für uns gewonnen, der schon in jungen Jahren seine Qualitäten auf dem Spielfeld unter Beweis gestellt hat. Er kann unser Spiel aus dem Zentrum heraus mit seiner Dynamik, Übersicht und Kreativität gestalten und immer wieder Impulse setzen. Wir sind überzeugt, dass wir wieder eine positive Entwicklung bei Nassim entfachen können.“

Cheftrainer Mitch Kniat: „Bei uns wird er eine Umgebung vorfinden, in der er sich wohlfühlt und bei der jeden Tag Leistungs- und Einsatzbereitschaft gefordert ist. Er hat uns in den Gesprächen vermittelt, dass er genau dieses benötigt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04