Schalke: So lief die Mitgliederversammlung am Samstag

FC Schalke 04 Nach der Wahl: So verändert Schalke den Aufsichtsrat

Gelsenkirchen. Auf zwei Positionen verändert Schalke den Aufsichtsrat. Es gibt ein neues Mitglied - und einen zweiten Stellvertreter.

Während der Mitgliederversammlung am Samstag war noch nicht davon die Rede, dass sich der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 an zwei Positionen verändern würde - noch am Abend verkündeten die Königsblauen nach der konstituierenden Sitzung des Gremium zwei Neuerungen.

Grünes Licht für Änderungen im Aufsichtsrat: Schalkes oberster Aufseher Axel Hefer. Foto: firo

Der Aufsichtsrat kooptierte Frank Lotze als elftes Mitglied - damit hat der er seine Maximalgröße erreicht. Lotze ist 57 Jahre alt und laut Vereinsmitteilung ein "Experte für Unternehmens- und Marketingstrategien". Der Aufsichtsrats-Vorsitzende Axel Hefer, der nicht nur von den Mitgliedern mit überwältigender Mehrheit (93 Prozent) gewählt, sondern anschließend auch im Amt bestätigt wurde, sagte über Lotze: "Er hat über 25 Jahre Erfahrung auf höchster Managementebene und als CEO Verantwortung für über 10.000 Mitarbeiter getragen." Er arbeitete als unter anderem bei BBDO und Jung von Matt, sitzt in Aufsichtsräten und Beiräten einiger Unternehmen - jetzt auch auf Schalke.

Und noch ein Detail änderte sich - eins, das die Schalker gar nicht groß erwähnten. Hefer hat nun zwei Stellvertreter. Moritz Dörnemann bleibt, Sven Kirstein ist neu. Der 37-jährige Kirsten sitzt seit zwei Jahren im Aufsichtsrat, arbeitet bei der DZ Bank AG und hat eine interessante Fan-Biographie: Denn er ist Mitglied der Ultras Gelsenkirchen, war lange sogenannter Allesfahrer und zuständig für die Choreographien. Eine Begründung für diese Änderung lieferten die Königsblauen nicht.

Schalke: Spitze des Wahlausschusses bleibt bestehen

Keine Änderung gibt es an der Spitze des Wahlausschusses. Stefan Schorlemmer bleibt Vorsitzender, Maik Deinert der Stellvertreter.

