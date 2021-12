Nach Corona-Infektion: Schalke-Trainer Grammozis ist zurück

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 wird das letzte Spiel des Jahres mit seinem Cheftrainer bestreiten. Dimitrios Grammozis leitet wieder das Training.

Entwarnung für Dimitrios Grammozis (43). Der Trainer des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 hat seine Corona-Infektion überstanden und wird an diesem Donnerstag wieder das Training der Schalker leiten. Nach 14 Tagen in Quarantäne und einem negativen PCR-Test erhielt er Grünes Licht für seine Rückkehr. Beim letzten Meisterschaftsspiel des Kalenderjahres 2021 am Samstag beim Hamburger SV (20:30 Uhr, Sport 1) wird Grammozis wieder auf der Schalker Bank sitzen.

#S04-Update: Der PCR-Test von Dimitrios Grammozis war negativ. Damit wird unser Chef-Trainer am Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz stehen, genauso wird er beim Spiel gegen den @HSV dabei sein pic.twitter.com/1a3mCJkOd0 — FC Schalke 04 (@s04) December 16, 2021

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis verpasste zwei Spiele

Grammozis, der nach Klubangaben vollständig geimpft ist, verpasste die Schalke-Spiele beim FC St. Pauli (1:2) und gegen den 1. FC Nürnberg (4:1). Vertreten wurde er von seinem Assistenten Sven Piepenbrock. (fs, aer)

