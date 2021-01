Nach Burgstaller: St. Pauli verpflichtet Ex-Schalker

Hamburg. Zweitligist FC St. Pauli hat sich weiter verstärkt, wieder mit einem Ex-Schalker. Tore Reginiussen spielte 2010 für Königsblau - genau einmal.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den ehemaligen Schalke-Profi Tore Reginiussen unter Vertrag genommen. Der 34 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb in Hamburg einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison mit der Option auf eine Verlängerung für die darauffolgende Spielzeit.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Reginiussen ist norwegischer Nationalspieler, er spielte von August 2012 bis Ende 2020 für den norwegischen Erstligisten Rosenborg BK und war seit Januar vereinslos. Der Defensivspieler hat auch eine Vergangenheit bei Schalke 04, für die Königsblauen absolvierte er 2010 ein Bundesligaspiel. Es war die Partie am 30. Januar gegen die TSG Hoffenheim, der Norweger kam als Einwechselspieler herein. Es war sein erstes Pflichtspiel für Schalke – und auch sein letztes. Zum Start der Folgesaison 2010/11 wurde er an den italienischen Erstligisten US Lecce ausgeliehen, doch schon am 19. Januar 2011 kehrte er nach Gelsenkirchen zurück, nachdem er nur im Reserveteam der Italiener zum Einsatz kam. Er wurde erneut verliehen, diesmal an den norwegischen Verein Tromsø IL. Schließlich verkaufte Schalke den Abwehrspieler an Odense BK.

Ex-Schalker Guido Burgstaller auch in St. Pauli

Es war die Zeit unter Felix Magath als Trainer und Manager in Personalunion. Seit seinem Amtsantritt eineinhalb Jahre zuvor hatte Magath bereits 33 Spieler verpflichtet und dabei rund 47,5 Millionen Euro ausgegeben. Im gleichen Zeitraum mussten 24 Akteure die Königsblauen verlassen. Darunter waren einige, die erst unter Magath neu ins Team kamen, wie zum Beispiel der Brasilianer Mineiro - und Tore Reginiussen.

Nun ist er zurück in Deutschland. „Ich freue mich, für diesen besonderen Club mit viel Geschichte und Herz spielen zu dürfen. Ich habe von Mats Møller Dæhli und Leo Østigård gehört, dass es ein toller Verein ist und ich es nicht bereuen werde, hierher zu wechseln. Jetzt möchte ich der Mannschaft so bald wie möglich auf dem Rasen helfen", sagte Tore Reginiussen.

Zeit auf Schalke ist ein Pluspunkt

Der Kiezklub steht nach der Hinrunde mit 16 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, der SV Sandhausen auf dem Relegationsrang ist nur einen Zähler entfernt. Auf St. Pauli steht derzeit mit Guido Burgastaller ein weiterer Ex-Schalker im Kader.

„Ich bin froh, dass wir Tore Reginiussen verpflichten konnten. Er geht vorweg, bringt unheimlich viel Erfahrung mit und wird unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Dass er schon mal in Deutschland gespielt hat, ist ein Pluspunkt und wird die Integration ins Team erleichtern“, sagte St.Pauli-Trainer Timo Schultz. (fs)