Gelsenkirchen. Schalke verleiht Nabil Bentaleb an Newcastle United. Die Engländer haben eine Kaufoption. Der Profi trifft nun auf den Ex-Kollegen Ralf Fährmann.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nabil Bentaleb verlässt Schalke - und trifft nun auf Fährmann

Der Wechsel von Nabil Bentaleb zu Newcastle United ist perfekt. Das gab der FC Schalke 04 am Dienstagnachmittag bekannt. Bentaleb wird bis zum Ende der laufenden Spielzeit 2019/2020 an den Tabellenzwölften der englischen Premier League ausgeliehen. Die Vereinbarung zwischen beiden Klubs beinhaltet zudem eine Kaufoption der Engländer für den algerischen Nationalspieler. Der Vertrag des 25-Jährigen auf Schalke läuft noch bis Sommer 2021.

"Für Nabil ist es nun das Wichtigste, auf dem sportlichen Niveau, welches er gewohnt ist, seine unbestrittenen Fähigkeiten unter Beweis stellen zu können. Wir wünschen ihm daher für die zweite Hälfte der Saison im Trikot von Newcastle United alles erdenklich Gute", erklärt Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider.

Nabil Bentaleb: Von Tottenham zu Schalke 04

Bentaleb spielte seit 2016 bei den Königsblauen. Zunächst von Tottenham Hotspur ausgeliehen, verpflichtete ihn S04 ein Jahr später für rund 20 Millionen Euro. Insgesamt bestritt der Algerier 97 Spiele in Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League und Europa League für die Schalker. Der Mittelfeldmann erzielte dabei 19 Treffer.

Aufgrund zahlreicher Undiszipliniertheiten trainiert Bentaleb seit dieser Saison nicht mehr mit der Mannschaft von David Wagner. Für die Schalker Reserve absolvierte er zwei Partien in der Regionalliga West. Im Sommer hatte Werder Bremen verbrieftes Interesse, eine Knieverletzung verhinderte den Wechsel aber schließlich. In England genießt er durch seine Zeit bei Tottenham noch einen guten Ruf - den will er nun möglichst für einen Neuanfang nutzen.

Bereits am Dienstagabend steht für Newcastle beim FC Everton die nächste Partie in der Premier League an. Nabil Bentaleb dürfte da allerdings mutmaßlich noch nicht dabei sein. Am kommenden Samstag empfängt die Mannschaft aus dem Nordosten Englands Schlusslicht Norwich City, wo in Ralf Fährmann ebenfalls eine Schalker Leihgabe unter Vertrag steht.