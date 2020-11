Mutlos, ratlos, ängstlich, frustriert - Schalke ist Letzter

Gelsenkirchen. Durch den 3:1-Erfolg des FSV Mainz 05 in Freiburg rutschte Schalke 04 auf den letzten Platz der Bundesliga-Tabelle ab. Doch was macht noch Mut?

Den ehrlichsten Moment in der aktuellen Saison des FC Schalke 04 lieferte Mark Uth. Nach der so bitteren wie verdienten 0:2 (0:2)-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am Samstag setzte der Stürmer vor dem Sky-Mikrofon zu einem Monolog an. „Ich bin so bedient, das können Sie sich gar nicht vorstellen“, sagte Uth mit deprimierter Stimmlage. „Es ist so traurig, hier jedes Mal aufzudribbeln und so machtlos Fußball zu spielen. Ich weiß nicht, wie wir so ein Spiel gewinnen wollen. Ich bin so bedient und so sauer, ich könnte in die Kabine gehen und einfach nur weinen.“ Mutlos, ratlos, ängstlich, frustriert – vier Adjektive, die den Zustand von Schalkes Profis beschreiben. Und es ließen sich viele weitere finden.