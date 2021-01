Mulder über Huntelaar: Schalke-Rückkehr „eine noble Geste“

Gelsenkirchen. Youri Mulder lobt Klaas-Jan Huntelaar für seine S04-Rückkehr. Ein Ajax-Verbleib wäre für ihn einfacher gewesen, sagt der frühere Schalke-Profi.

Der ehemalige Schalker Fußball-Profi Youri Mulder lobt den niederländischen Torjäger Klaas-Jan Huntelaar für den Wechsel von Ajax Amsterdam zum Bundesligisten aus Gelsenkirchen. „Für ihn wäre es einfacher gewesen, bei Ajax zu bleiben. Dort spielt er in einer tollen Mannschaft, schießt gemessen an seiner Einsatzzeit viele Tore, kann noch einmal Meister werden und auch international spielen“, sagte Mulder im Spox-Interview.

Der Niederländer weiter: „Doch das stellt er alles hinten an, um Schalke zu helfen. Das ist eine noble Geste von ihm - aber ich kann es verstehen und würde es genauso machen.“

Schalke 04: Mehr News und Hintergründe

Mulder: „Huntelaar sah fast aus wie Ibrahimovic“

Er habe Huntelaar im letzten Jahr häufiger gesehen, und er habe sehr gut getroffen. „Sieben Tore in 383 Minuten sprechen für sich. Natürlich ist es eine schwächere Liga, aber er kennt die Bundesliga ja bestens und seine Torgefahr ist nach wie vor unumstritten“, äußerte der 51-Jährige. Am Dienstag hatten die Königsblauen die Rückholaktion des 37-jährigen Huntelaar offiziell bekannt gegeben.

Abgesehen von seiner kleinen Wadenverletzung, die Huntelaar geplagt habe, „sah er in letzter Zeit sehr fit aus. Er sah fast aus wie Zlatan Ibrahimovic“, so Mulder, „sehr austrainiert, äußerst ehrgeizig, ist in den Spielen mit einem unglaublichen Willen aufgetreten, und vor allem sah er fit wie ein Turnschuh aus. Physisch sehe ich bei ihm keine Probleme.“ (sid)