Schalke 04 freut sich auf 25.000 Fans gegen Hansa Rostock

Essen. Ab dem 4. März dürfen wieder mehr Fans in die Stadien, die Corona-Regeln werden gelockert. Schalke und der VfL Bochum haben ein Heimspiel.

Der 4. März rückt näher. Der Tag, an dem die Corona-Regeln in Deutschland weiter gelockert werden. Zu Großveranstaltung, die draußen stattfinden, dürfen deutlich mehr Menschen strömen - auch beim Fußball. 75 Prozent der Karten können verkauft werden, allerdings gibt es eine Obergrenze. Maximal 25.000 Fans dürfen auf die Tribünen. Wie gehen Schalke und der VfL Bochum mit der neuen Situation um?

Die beiden Revierklubs haben am Wochenende Heimspiele. Schalke empfängt am Samstag Hansa Rostock (13.30 Uhr/Sky), der VfL Bochum am selben Tag Greuther Fürth (15.30 Uhr/Sky). Der BVB reist stattdessen nach Mainz, das nächste Heimspiel findet am 13. März gegen Arminia Bielefeld statt. Die Dortmunder haben bereits mitgeteilt, dass sie ab April die Dauerkarten wieder freischalten möchten.

Schalke freut sich auf 25.000 Fans

Schalke hat am Mittwoch in den Sozialen Medien verkündet, dass sich der Klub über 25.000 Fans am Wochenende freue. Der Vorverkauf starte in wenigen Minuten, hieß es in der Nachricht. Auch in Bochum wird es deutlich voller werden. Bislang dürfen in Nordrhein-Westfalen 10.000 Fans in die Stadien (hier spricht BVB-Marketingchef Carsten Cramer über das Hin und Her).

Kapazität wurde erhöht



Auch der VfL Bochum hat inzwischen vermeldet, dass schon am kommenden Samstag gegen Greuther Fürth mehr Fans ins Ruhrstadion kommen dürfen. Bis zu 20.000 Zuschauer sind zugelassen. Es gilt die 2G+-Regel. Zudem sind die Dauerkarten wieder aktiviert.

Richtig voll wird es in den Stadien wieder ab dem 20. März, dann fallen fast alle Corona-Regeln, Fans dürfen sich wieder auf die Tribünen quetschen. Dann wird interessant sein, ob die neue Freiheit schon auf Schalke und beim VfL Bochum gilt, deren Heimspiele kurz davor ausgetragen werden. (las)

