McKennie und Draxler reagieren auf Schalke-Sieg: „Asoziale Schalker“

Gelsenkirchen. Die Freude über den klaren Schalker Sieg gegen die TSG Hoffenheim ist riesengroß – auch bei zwei Ex-Profis der Königsblauen.

Nach schier endlosen 358 Tagen ohne Sieg hat Schalke 04 an diesem Samstag wieder ein Bundesligaspiel gewonnen. Gegen die TSG Hoffenheim siegten die Gelsenkirchener klar mit 4:0 – und der Jubel der Königsblauen war riesig.

Doch nicht nur auf dem Feld freuten sich die Schalker – auch in den sozialen Medien feierten viele Fans und auch ehemalige Schalker den langersehnten Sieg. Allen voran Weston McKennie (aktuell von Königsblau an den italienischen Serienmeister Juventus Turin ausgeliehen) feierte bei Instagram ausgelassen.

Mit dem Schalke hoodie einfach looool pic.twitter.com/b4COy7Drcm — Alex (@footballhateacc) January 9, 2021

Kurz nach dem Abpfiff postete der US-Nationalspieler ein Video, das zeigt wie er ein bekanntes Schalke-Fan-Lied siegt: „Wir sind Schalker, asoziale Schalker, schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmission“, sang der Mittelfeldspieler und freute sich dabei sichtlich.

Ex-Schalker Julian Draxler hebt Sead Kolasinac hervor

Neben McKennie reagierte unter anderem auch das Schalker Eigengewächs Julian Draxler (aktuell beim französischen Meister Paris Saint-Germain unter Vertrag) auf den 4:0-Sieg seines Jugendklubs. „Sead-Kolasinac-Effekt“, schrieb der deutsche Nationalspieler bei Instagram.

Der 27-jährige Kolasinac machte gegen Hoffenheim sein erstes Spiel für Schalke seit Mai 2017. Nach zuletzt dreieinhalb Jahren beim FC Arsenal in der Premier League ist der Linksverteidiger nun auf Leihbasis zu seinem Herzensklub zurückgekehrt, um einen möglichen Abstieg noch abzuwenden. Gegen die TSG direkt als Kapitän aufgeboten, zeigte der Bosnier eine gute Leistung.

An der Seite von Kolasinac spielte Draxler schon in der U19 der Schalker. Insgesamt standen Draxler und Kolasinac in 48 Pflichtspielen für Königsblau gemeinsam auf dem Feld. (fs)