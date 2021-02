So wurde er berühmt: Radiolegende Manni Breuckmann.

Schalke Manni Breuckmann glaubt nicht mehr an Schalke: Es ist vorbei

Gelsenkirchen. Radiolegende Manni Breuckmann glaubt nicht mehr an ein Wunder. Für den 69-Jährigen ist klar: Schalke wird sich nicht retten. Zukunft: 2. Liga.

Jüngst hatten schon zwei Reporterlegenden ihre Einschätzung zur sportlichen Situation des FC Schalke 04 abgegeben. Beim gebürtigen Gelsenkirchener Ulli Potofski greife die derzeitige Situation „mein Herz und meine Seele an“, der langjährige Sky-Kommentator Fritz von Thurn und Taxis meinte: „Es ist ein Drama!“ Nun sprach auch Radiolegende Manfred „Manni“ Breuckmann über den Klub, den er so viele Jahre journalistisch begleitete. Längst glaubt der 69-Jährige nicht mehr daran, dass noch ein Wunder geschieht und der FC Schalke 04 noch die Wende herbeiführen kann. Breuckmann: „Es ist vorbei. Es ist aus. Es wird nichts mehr. Schalke wird nächste Saison in der 2. Liga spielen.“

Der bekennende Schalke-Fan sprach diese Worte im Talk mit Jörg Thadeusz bei WDR2. Breuckmann ist als Reporter Kult, bis 2008 war er viele Jahre in der Bundesliga-Konferenz der ARD-Radios im Einsatz. In dieser Zeit hat der Dattelner viel gesehen und noch mehr erlebt. Es muss also schon einiges passieren, damit einer wie Manni Breuckmann seine Hoffnung verliert.

„Schalke holt vielleicht 15 Punkte“

Das aber tat Breuckmann auch, weil er seine Fühler nach Gelsenkirchen ausgestreckt hat. „Ich bin häufiger in Foren unterwegs bei Schalke-Fans. Und ich merke allmählich kehrt Realismus ein“, so Breuckmann. Seine Prognose: Schalke werde zum Saisonende „vielleicht 15 Punkte" gesammelt haben, was viel zu wenig sein dürfte, um die Klasse noch zu halten.

Und nun, wie soll es weitergehen? "Letztlich bin ich jemand, der den Schalkern sehr zugewandt ist. Das muss ich ganz klar sagen", stellt der 69-Jährige klar. Doch er empfiehlt auch den Blick voraus, schon jetzt müsse bei Schalke auf und neben dem Platz am Team für die kommende Saison gearbeitet werden. „Und vielleicht muss man es positiv wenden und sagen: Gut, dass ihr das jetzt schon wisst. Dann könnt ihr euch darauf einrichten, dann könnt ihr die Strukturen verändern und könnt gucken, mit welchem Kader und welchem Trainer ihr in die nächste Saison geht.“ (fs)