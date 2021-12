Lob für Schalkes Matondo: „Er bringt eine riesige Waffe mit“

Brügge. Dominik Thalhammer, der Coach von Cercle Brügge, spricht Schalke-Leihgabe Rabbi Matondo ein dickes Lob aus und traut dem 21-Jährigen einiges zu.

Als sich Cercle Brügge in der belgischen Jupiler Pro League am zweiten Weihnachtstag den Derby-Sieg über den favorisierten FC Brügge holte, stand ein Mann des FC Schalke 04 im Rampenlicht: Rabbi Matondo. Der 21-jährige walisische Nationalspieler, den die Königsblauen ausgeliehen haben, blüht in Belgien immer mehr auf. Er bereitete den entscheidenden Treffer zum 2:0 vor.

Nachdem Rabbi Matondo zu Saisonbeginn noch mit Knieproblemen zu kämpfen hatte, ist er inzwischen ein gesetzter Mann in der Startelf – erst recht, seitdem der Österreicher Dominik Thalhammer am 28. November das Traineramt von Yves Vanderhaeghe übernommen hat. In seinen vergangenen fünf Partien der Jupiler Pro League hat Rabbi Matondo, der beim FC Schalke 04 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 besitzt und für den Cercle Brügge eine Kaufoption besitzt, fünfmal getroffen.

Dominik Thalhammer über Rabbi Matondo: „Da dürfte der Knoten geplatzt sein“

„Er bringt mit seiner Schnelligkeit – die ist wirklich exzellent – eine riesige Waffe mit. Gegen Club Brügge hat er gezeigt, dass er im Rücken der Abwehr extrem schwer zu verteidigen ist, weil er so einen extremen Speed hat“, sagt der 51-jährige Cercle-Trainer Dominik Thalhammer im Gespräch mit Transfermarkt.de über Rabbi Matondo, für den die Königsblauen im Januar 2019 neun Millionen Euro an Manchester City überwiesen haben.

Dominik Thalhammer meint, dass Rabbi Matondo sehr gut ins Cercle-Team passe. „Wir haben eine pressing- und umschaltstarke Mannschaft, wodurch viele Ballgewinne resultieren – und da kann er seine Stärken ausspielen“, sagt der Trainer des belgischen Tabellenelften. Und jetzt sei bei Rabbi Matondo auch noch die Torgefahr dazugekommen. „Da dürfte der Knoten geplatzt sein“, meint Dominik Thalhammer. „Er ist auch von seiner Persönlichkeit her ein offener Typ, der von der Mentalität her alles für einen High-Performance-Spieler mitbringt. Wenn er es schafft, diesen Weg weiter so zu bestreiten, ist aus meiner Sicht viel möglich.“ (AHa)

