Liverpool: So beeindruckt Ex-Schalker Kabak die Fans im ersten Training

Liverpoool/Essen. Rot statt Königsblau. Schalke-Leihgabe Ozan Kabak hat erstmals mit seinen Kollegen des FC Liverpool trainiert – und beeindruckt.

Nach eineinhalb Jahren im königsblauen Trikot von Schalke 04 läuft Ozan Kabak künftig für den FC Liverpool auf. Zunächst ist der 20 Jahre alte Innenverteidiger bis Saisonende an den englischen Meister ausgeliehen. Dank Kaufoption kann die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp den Türken im Anschluss fest verpflichten.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Da Kabak unmittelbar nach seinem Wechsel nach England am Deadline Day zunächst in Quarantäne musste, trainierte er am Freitag erstmals mit seinen neuen Teamkollegen in Liverpool – und wusste dabei direkt zu beeindrucken.

Ex-Schalker Ozan Kabak könnte Sonntag für Liverpool debütieren

Bei einem lockeren Fünf-gegen-Zwei-Spielchen während der Einheit deutete Kabak bereits an, was die Fans in den kommenden Monaten von ihm erwarten können. Technisch sauber brachte er zunächst seine Pässe zum Mitspieler, ehe ihm sogar ein Kabinettstückchen gelang. Per Hacke tunnelte er den heranstürmenden englischen Nationalspieler Trent Alexander-Arnold. Kabak strahlte, seine Teamkollegen lachten laut und feierten den Neuzugang.

Die Medienabteilung des FC Liverpool veröffentlichte ein Video davon auf Twitter. Zwölf Stunden nach Veröffentlichung wurde es bereits 1,2 Millionen Mal angeschaut. Etliche Fans der Reds kommentierten den Tweet und freuten sich über die Leihgabe der Schalker. „Sehr guter erster Eindruck. Mal schauen, ob wir ihn schon gegen ManCity sehen. Ich hoffe das Beste. Würde mich freuen, wenn wir ihn im Sommer kaufen“, schrieb etwa ein Nutzer.

Schon am Sonntag könnte Kabak im Heimspiel gegen Manchester City (17.30 Uhr/Sky) sein Debüt für Liverpool geben – auch, weil in Virgil van Dijk (29), Joel Matip (29) und Joe Gomez (23) gleich drei Innenverteidiger verletzt ausfallen. Neben Kabak stehen im Defensivzentrum bei den Reds nur Rhys Williams, Ben Davies und Nathaniel Phillips zur Verfügung. Zuletzt musste sogar Kapitän Jordan Henderson in der Innenverteidigung aushelfen, der für gewöhnlich im zentralen Mittelfeld spielt. (fs)