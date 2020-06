Live! Vier Änderungen im Schalke-Team – Mercan spielt

Gegen Wolfsburg in der Startelf: Schalkes Levent Mercan.

Gelsenkirchen. 14 Spiele ohne Sieg - folgt heute Nummer 15 oder der erste Sieg? Schalke trifft auf den VfL Wolfsburg. Der Live-Ticker.

„Eklig“ nannte Schalke-Trainer David Wagner die Minus-Serie nach der 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt, „schrecklich“ am Tag vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky). Seit 14 Bundesliga-Spielen ist Schalke sieglos, rutschte in dieser Zeit aus den Europapokal-Rängen.

Damit im 15. Versuch nun wieder ein Sieg herausspringt, hat Wagner die Startelf auf vier Positionen geändert. Der gesperrte Can Bozdogan steht ebenso wie Ahmed Kutucu, Nassim Boujellab und Timo Becker nicht in der Anfangsformation. Dafür spielen Daniel Caligiuri, Levent Mercan, Rabbi Matondo und Michael Gregoritsch von Beginn an. Für Mercan ist es das Startelf-Debüt.

Für die Wolfsburger geht es um eine Menge: Sie stehen auf dem sechsten Platz und wollen erneut in die Europa League einziehen. Der VfL muss auf Kapitän Joshua Guilavogui verzichten, der eine Gelb-Sperre absitzen muss. Auf die schlechte Schalker Serie angesprochen sagte VfL-Trainer Oliver Glasner, er erwarte nicht, dass seinem Team der rote Teppich ausgerollt werde.

So spielt Schalke gegen Wolfsburg

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda - Caligiuri, McKennie, Schöpf, Mercan - Matondo, Gregoritsch

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Steffen, Brekalo - Weghorst, Ginczek

Hier geht es zum Live-Ticker:

Schalke - Wolfsburg