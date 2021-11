Live! Top-Spiel in Bremen: Für Schalke gibt es keine Ausrede

Bremen. Werder Bremen gegen Schalke 04 - das klingt nach Fußball-Fest. Bei Bremen gibt es Chaos, auf Schalke nicht. Hier ist der Live-Ticker.

Kein Spiel im deutschen Profifußball an diesem Wochenende klingt so nach Tradition: Werder Bremen gegen FC Schalke 04. Es ist aber kein Top-Spiel in der 1., sondern in der Zweiten Liga (20.30 Uhr/Sky und Sport 1).

Werder Bremen gegen Schalke: Hier ist der Live-Ticker:

Geschichten rund um dieses Duell gibt es viele - und das nicht nur aus der Vergangenheit. Am Spieltag erklärte Bremens Trainer Markus Anfang wegen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bremen aufgrund eines gefälschten Impf-Zertifikats seinen Rücktritt. Als Chef auf der Bank sitzt nun Co-Trainer Danijel Zenkovic. Unterstützt wird er von U19-Trainer Christian Brand. Kaderplaner Clemens Fritz kann das Duo nicht unterstützen. Er ist an Corona erkrankt. Sorgen bereitet Werder auch die Besetzung der Abwehr. Marco Friedl, Nicolai Rapp (beide gesperrt) und Milos Veljkovic (verletzt) fehlen - Kapitän Ömer Toprak hat gerade erst eine schwere Verletzung überstanden.

Keine Sorgen beim FC Schalke 04

Sorgen dieser Art hat der FC Schalke 04 nicht. Nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge gibt es für den in die Kritik geratenen Trainer Dimitrios Grammozis diesmal keine Ausrede, falls es wieder schief gehen sollte. Beim Gegner herrscht Chaos und es gibt große Personalsorgen. Alle Schalker Stammspieler sind topfit, die Startelf ist seit Monaten eingespielt, die Fitness der Mannschaft laut Grammozis verbessert.

Eine Änderung in der Startelf im Vergleich zur 2:4-Niederlage gegen Darmstadt 98 gibt es nicht. Das heißt, dass Dominick Drexler im Mittelfeld abermals den Vorzug vor Rodrigo Zalazar bekommt - obwohl Zalazar nach seiner Einwechslung überzeugt hatte.

So spielt Schalke in Bremen

Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Latza, Drexler - Terodde, Bülter.

Ersatzbank: Fährmann (Tor), Flick, Idrizi, Matriciani, Pieringer, Ranftl, Rzatkowski, Wouters, Zalazar

