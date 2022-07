Live-Talk: Schalke-Trainingslager: Fans fragen S04-Reporter

WAZ auf Schalke: Unser Live-Talk an diesem Donnerstag ab 14 Uhr aus Mittersill.

Essen/Mittersill. Schalke bereitet sich im Trainingslager auf die neue Saison vor. Im Live-Talk beantwortet unser S04-Reporter Andreas Ernst Ihre Fragen.

Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga - und möchte hier auch gerne wieder länger bleiben. Mit dem neuen Trainer Frank Kramer bereiten sich die Gelsenkirchener derzeit in Mittersill (Österreich) auf die kommenden Aufgaben in der Spielzeit 2022/23 vor.

Fans fragen Reporter: Schicken Sie uns Ihre Frage

Höchste Zeit also für ein Update: Bei unserem WAZ-Live-Format "Fans fragen Reporter" haben Sie, liebe Userin und lieber User, die Möglichkeit, unserem S04-Reporter und Schalke-Experten Andreas Ernst ihre Fragen zu stellen.

Schalke-Trainer Frank Kramer spricht gut gelaunt zu seiner Mannschaft. Foto: Tim Rehbein / ffs

Wie machen sich die Neuzugänge? Was passiert noch im Kader der Königsblauen? Und wie wirkt der neue Trainer Frank Kramer?

Am Donnerstag (14. Juli), ab 14 Uhr, wird Andreas Ernst hier in diesem Text ihre Fragen live beantworten.

Sie wollen uns eine oder mehrere Fragen schicken? Dann schicken Sie uns einfach eine Mail an wir@funkemedien.de mit dem Betreff "Schalke".

