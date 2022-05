Live-Stream am Sonntag: Schalkes Wochen der Wahrheit

Am Sonntag bei "Funke Live: Schalkes Wochen der Wahrheit": Funke-Reporter Andreas Ernst (r.) und die Moderatoren (v.l.) Sinan Sat und Matthias Heselmann analysieren die Geschehnisse des Spieltags. Ab 15:30 Uhr startet in diesem Artikel der Livestream.

Essen. Der FC Schalke 04 ist dem Aufstieg ganz nah. Verfolgen Sie am Sonntag bei "Funke Live: Schalkes Wochen der Wahrheit" die Analyse des Spieltags.

Schalke-Reporter Andreas Ernst (Funke Sport) sowie die Moderatoren Sinan Sat und Matthias Heselmann (beide WAZ Gelsenkirchen) diskutieren am Sonntag (15.30 Uhr) über Schalker Gefühlsmomente. Möglicherweise ist Schalke zu diesem Zeitpunkt bereits in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Vielleicht aber ist die Entscheidung auf den letzten Spieltag am 15. Mai verschoben.

Der Live-Stream des Talks wird am Sonntag um 15:30 Uhr in diesem Artikel zu sehen sein.

Für die Fans der Königsblauen ist die Spannung kaum auszuhalten. Schalke kann am Samstagabend mit einem Sieg gegen St. Pauli ins Oberhaus zurückkehren, wenn Darmstadt 98 zuvor am Freitagabend nicht bei Fortuna Düsseldorf gewinnt. Gewinnen Darmstadt wie Schalke, könnte am Sonntag in Gelsenkirchen dennoch eine riesige Aufstiegsparty steigen: Verpasst Bremen am Sonntag in Aue den Sieg, wäre Schalke am Ziel.

Emotionen pur also, die unser Schalke-Reporter und die Moderatoren im Studio vor der Kamera für Sie aufbereiten und einordnen. In der ersten Ausgabe von "Schalkes Wochen der Wahrheit" hatten die Moderatoren Matthias Heselmann und Sinan Sat den früheren Schalke-Profi Hans Sarpei zu Gast. (fs)

