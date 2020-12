Live! Stevens ändert Schalke-Team auf fünf Positionen

Gelsenkirchen. Zum Jahresabschluss trifft Krisen-Klub Schalke 04 im DFB-Pokal auf den Regionalligisten SSV Ulm 1846. Sieben Spieler fehlen. Der Live-Ticker.

Einmal noch sitzt Huub Stevens auf der Trainerbank des FC Schalke 04 - der Gegner ist aber nicht spektakulär: Die Königsblauen treffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den Südwest-Regionalligisten SSV Ulm 1846 (18.30 Uhr/Sky). Es geht um den Einzug ins Achtelfinale und damit verbunden rund 500.000 Euro Prämie. Geld, das Schalke dringend benötigt. Eigentlich wären die Königsblauen auswärts angetreten, die Ulmer haben das Heimrecht aber freiwillig getauscht, um ihr Stadion nicht an die aufwändigen Corona-Regeln anpassen zu müssen.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Der 67-jährige Stevens muss auf sieben Spieler verzichten. Dass Torwart Frederik Rönnow (Oberschenkel-Blessur), Gonçalo Paciencia (Knie-Operation), Mark Uth (Gehirnerschütterung) und Nassim Boujellab (Entzündung im Mund) fehlen, stand schon vor dem Anpfiff fest. Salif Sané, Kapitän Omar Mascarell und Ozan Kabak kamen kurzfristig noch hinzu.

Im Vergleich zum 0:1 gegen Arminia Bielefeld am Samstag gibt es fünf Änderungen. Kilian Ludewig, Matija Nastasic, Steven Skrzybski, Amine Harit und Timo Becker rücken für Kabak, Sané, Boujellab, Mascarell und Hamza Mendyl in die Startelf.

Ein Selbstläufer wird das Spiel für Schalke nicht - in der Liga haben sie 29 Spiele in Serie nicht gewonnen. Und in der ersten Pokalrunde besiegten sie Bayern-Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05 nur mit Mühe und nach einem 0:1-Rückstand mit 4:1 (2:1).

So spielt Schalke gegen Ulm

Fährmann - Ludewig, Becker, Nastasic, Oczipka - Stambouli, Serdar - Schöpf, Harit, Raman - Skrzybski.

Ersatzbank

Langer (Tor), Mendyl, Matondo, Kutucu, Schuler, Thiaw, Mercan, Bozdogan, Hoppe

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: