LIVE! Leipzig macht das Spiel - Schalke lauert auf Konter

Gelsenkirchen. Schalke muss punkten im Abstiegskampf – doch ob das am Samstag gelingt? Gegner ist RB Leipzig. Der Live-Ticker!

Was für ein ungleiches Duell: Tabellen-Schlusslicht Schalke 04 trifft auf den Titelkandidaten RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky). Was den Königsblauen Hoffnung macht: Im DFB-Pokalspiel beim VfL Wolfsburg am Mittwoch (0:1) zeigten sie eine ordentliche Leistung. Und Gegner Leipzig strauchelte vor zwei Wochen bei Schalkes Mitkonkurrent Mainz 05 (2:3) böse.

Aus diesem Grund warnte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann sein Team eindringlich. „Schalke kann gut Fußball spielen, hat teilweise außergewöhnlich gute Einzelspieler“, sagte Nagelsmann, dessen Team Schalke zuletzt zweimal dominierte und deutlich besiegt hatte (4:0, 5:0). Die Leipziger beschäftigten sich zuletzt eher weniger mit der Pflichtaufgabe beim Schlusslicht, sondern mehr damit, ob und wo sie ihr Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool austragen können.

In Schalkes Startelf gibt es zwei Änderungen: Für Timo Becker (Oberschenkel-Probleme) und Malick Thiaw (Bank) rücken Abwehr-Zugang Shkodran Mustafi (kam vom FC Arsenal) und Alessandro Schöpf in die Anfangsformation. Schöpf rückt ins Mittelfeld, William verteidigt in der Abwehr auf der rechten Seite. Mustafi feiert sein Debüt, obwohl er noch nicht mit seinen Teamkollegen trainiert hat. Das grüne Licht vom Gesundheitsamt Gelsenkirchen kam am Samstagmorgen, Mustafi hatte zuvor vier Tage in Quarantäne verbracht.

Nicht in den Kader hat es hingegen Klaas-Jan Huntelaar geschafft. Der 37 Jahre alte Mittelstürmer hat weiterhin Wadenprobleme.

So spielt Schalke gegen RB Leipzig:

Fährmann – William, Mustafi, Nastasic, Kolasinac – Stambouli, Mascarell – Schöpf, Uth, Harit – Hoppe.

Hier geht's zum Live-Ticker: