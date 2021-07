Live! Axel Hefer setzt auf den Neuanfang für Schalke

Gelsenkirchen. Schalke hofft, dass die Mitgliederversammlung im zweiten Anlauf klappt und Aufsichtsratsposten neu besetzt werden können. Der Live-Ticker.

Schalke 04 sucht eine neue Führung. Gleich fünf neue Aufsichtsräte sollen die Mitglieder des FC Schalke 04 in der Veltins-Arena wählen. Auch ein neuer Vorsitzenden des Gremiums muss bestimmt werden. Für den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Buchta, der die Mitgliederversammlung leitet, wird es zugleich die letzte Amtshandlung. (MH/jk)

Schalke: Die Versammlung im Live-Ticker.

12:10 Uhr: Heinz-Jürgen Kallerhoff bewirbt sich mit dem Satz: "Ich bin nicht vorbelastet mit den Themen der Vergangenheit". Er möchte nicht, dass "auf Schalke ein Scheich das Sagen hat".

12:01 Uhr: Axel Hefer setzt auf den Neuanfang als Chance. Er lobt die neuen Vorstände Christina Rühl-Hamers und Peter Knäbel für ihre sachliche Arbeit. Hefer sagt: "Wetten auf die Zukunft müssen der Vergangenheit angehören." Dem Chef der Hotelsuchmaschine Trivago werden Ambitionen auf den Chefposten auf Schalke nachgesagt. Für seinen Vortrag gibt es Applaus. "Wir sind Schalke 04, wir werden diese Krise überwinden und unsere Chance nutzen."

11:54 Uhr: Rolf Haselhorst ist an der Reihe. Eine sachliche Bewerbung. Er glaubt, dass es Schalke ohne Ausgliederung schaffen kann

Pfiffe der Mitglieder für Gesenhues

Die Mitgliederversammlung in der Schalker Arena kurz vor dem Start. Foto: Hendriock

11:46 Uhr: Pfiffe gibt es für Professor Gesenhues. Er war im Frühjahr aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten - er war der Kontaktmann zur Gruppe "Tradition und Zukunft". Stefan Gesenhues wirft alles in seine Rede: "Ich stehe hier, weil meine Mission auf Schalke noch nicht erfüllt ist". Und: "Ich habe immer nur so gehandelt, dass es für Schalke ist."

11:38 Uhr: Moritz Dörnemann ist der Nächste. Er sitzt schon seit drei Jahren im Aufsichtsrat und bewirbt sich neu. Dörnemann ist Banker und sagt: "Unsere Zahlen sind deutlich schlechter, als sie uns auf den Mitgliederversammlungen verkauft wurden."

11:28 Uhr: Jetzt stellen sich die Kandidaten für den Aufsichtsrat vor. Jeder hat maximal fünf Minuten Redezeit. Es beginnt Holger Brauner aus Gelsenkirchen - die Reihenfolge ist alphabetisch.

Viel Applaus für Huub Stevens zum Abschied

11:18 Uhr: Huub Stevens wird aus dem Aufsichtsrat verabschiedet. "Huub hat sich leider nicht beworben für eine weitere Amtszeit", sagt Buchta. "Für alles, was du für diesen Verein getan hast, können wir uns bei dir nur bedanken." Es gibt gaaaaaaaaaanz viel Applaus.

Buchta launig zu Stevens: "Holland ist nicht so weit weg. Irgendwann braucht man wieder einen Interimstrainer. Das Handy bitte nicht ausmachen"

Sitzung beginnt mit Gedenkminute für die Opfer der Flutkatastrophe

11:04 Uhr: Die Schalker Versammlung beginnt mit einer Gedenkminute für die Opfer der Flutkatastrophe

10:40 Uhr: Direkt im Anschluss an die Mitgliederversammlung zieht sich der Aufsichtsrat in neuer Besetzung zu seiner konstituierenden Sitzung zurück. Hier wird dann der neue Schalke-Chef gewählt. Ambitionen auf die Buchta-Nachfolge werden in erster Linie Peter Lange (bisher stellvertretender Vorsitzender) und Axel Hefer nachgesagt. Hefer muss aber vorher noch von den Mitgliedern gewählt werden. Langes Amtszeit läuft noch bis 2022. Vorsitzender des Aufsichtsrates kann jedes Mitglied des Gremiums werden: Theoretisch also auch der kooptierte Eurofighter Youri Mulder

Mulder ist bei den Fans beliebt wie kein anderer: Bevor er vorhin die Arena betreten hat, musste er auch noch Selfie-Wünsche erfüllen. Vielleicht ein Foto mit dem künftigen Schalke-Boss.

Jens Buchta wird nach der MV zurücktreten

Die Aufsichtsratskandidaten Heinz-Jürgen Kallerhoff und Stefan Gesenhues bei einem letzten Plausch, bevor es ernst wird.

10:32 Uhr: In erster Linie geht es um die Neuwahl zu Aufsichtsrat. Fünf Plätze werden neu besetzt, dafür bewerben sich die folgenden zehn Kandidaten: Holger Brauner, Moritz Dörnemann, Prof. Dr. Stefan Gesenhues, Rolf Haselhorst, Axel Hefer, Heinz-Jürgen Kallerhoff, Sven Kirstein, Matthias Rüter, Johannes Struckmeier, Dr. Meinolf Weidenbach. Die fünf Gewählten komplettieren dann den bisherigen Aufsichtsrat. Dessen Vorsitzender Jens Buchta wird nach der MV zurücktreten - er wird aber vorher noch die Versammlung leiten

10:28 Uhr: Moin aus der Arena! Um 11.04 beginnt die außerordentliche Mitgliederversammlung, langsam füllt sich die Schalker Arena. Wie viele Mitglieder vor Ort sein werden, ist noch schwer zu schätzen. Jeder Besucher musste vor dem Eingang nachweisen, dass er getestet, geimpft oder genesen ist - Sicherheit geht vor in diesen Zeiten. Auf der knappen Tagesordnung stehen die Wahlen, die bei der digitalen MV am 13. Juni aus technischen Gründen nicht durchgeführt werden konnten

