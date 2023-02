Schalke II: Cissé-Doppelpack und Greiml-Comeback bei 4:1-Heimsieg

Gelsenkirchen. Die Reserve des FC Schalke 04 ist perfekt in das neue Jahr gestartet. Gegen Rödinghausen gab es einen klaren Heimsieg. Leo Greiml ist zurück.

Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 haben in der Regionalliga West einen perfekten Start ins Jahr 2023 hingelegt und im 20. Saisonspiel ihren neunten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Jakob Fimpel setzte sich am Samstagnachmittag vor 200 Zuschauern im Parkstadion mit 4:1 (4:0) gegen den SV Rödinghausen durch, nachdem es das Hinspiel am 13. August mit 0:2 verloren hatten.

Es war keine Überraschung: In der Startelf der königsblauen U-23-Mannschaft stand auch Ibrahima Cissé, den Thomas Reis, der Cheftrainer des Schalker Bundesliga-Teams, im Dezember aus dem Kader der Profis verbannt hatte. Der 21-Jährige, der auch beim Hinspiel schon dabei gewesen war, bildete zusammen mit Julius Schell im Zentrum sowie seinem Profi-Kollegen Leo Greiml rechts, der nach seiner Meniskusverletzung wieder seinen ersten Pflichtspieleinsatz hatte, die Dreierkette vor Torwart Radomir Novaković.

Von Beginn an gaben die Schalker U-23-Fußballer den Ton an und durften schon nach vier Minuten zum ersten Mal jubeln. Nach einem Freistoß von Marouane Balouk köpfte Tim Albutat. Zwar lenkte Rödinghausens Torwart Leon Tigges den Ball noch an die Latte, doch Ibrahima Cissé stocherte diesen dann zum 1:0 über die Linie.

Für das 2:0 und 3:0 war Kapitän Rufat Dadashov verantwortlich. Zunächst traf er nach einem schlampigen Querpass der Rödinghauser (19.) und kurze Zeit später vom Elfmeterpunkt (23.). Ibrahima Cissé war im SVR-Strafraum so attackiert worden, dass Schiedsrichter Marco Goldmann auf Strafstoß entschieden hatte. Der Schalker musste auch behandelte werden – er machte aber weiter und kam zu seinem zweiten Treffer. Nach einer Ecke von Joey Müller vollendete er in der 32. Minute am langen Pfosten im zweiten Versuch zum 4:0.

Nach der Pause, was nicht wirklich wunderte, war der Schalker Dampf etwas raus. Und zweimal wurde es sogar gefährlich. Aber zunächst kratzte Leo Greiml den Ball von der Linie (63.), während Rödinghausens Adrian Bravo Sanchez das Spielgerät in der 68. Minute in sehr aussichtsreicher Position nicht richtig traf. Eine solche hatte im direkten Gegenzug Schalkes Joey Müller, dessen Schuss aber zur Ecke gelenkt wurde. Schließlich kamen die Ostwestfalen noch zu ihrem Ehrentor. Malte Meyer verkürzte für den SV Rödinghausen in der 85. Minute auf 1:4.

Tore: 1:0 Ibrahima Cissé (4.), 2:0, 3:0 Rufat Dadashov (19., 23., Foulelfmeter), 4:0 Ibrahima Cissé (32.), 4:1 Malte Meyer (85.).

FC Schalke 04 U23: Novaković - van der Sloot (86. Kurt), Greiml, Schell, Cissé (80. Boboy), Müller - Albutat - Balouk, Kyerewaa (66. Mfundu) - Dadashov, Sané (73. Castelle).

