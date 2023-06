Live! Schalke-MV hat begonnen - Probeabstimmungen laufen

Gelsenkirchen. Schalke lädt ab 11.04 Uhr an diesem Samstag zur Mitgliederversammlung in die Arena ein. Wir tickern die wichtigsten Aussagen und Punkte.

Mitgliederversammlungen auf Schalke liefen in den vergangenen Jahren häufig turbulent ab. Das ist diesmal nicht zu erwarten, wenn der Verein ab 11.04 Uhr seine diesjährige JHV in der Schalker Veltins-Arena abhält. Trotz des erneuten Abstiegs in die 2. Bundesliga ist die Stimmung im Verein und unter den Anhängern positiv sowie harmonisch wie lange nicht, anders als zu Zeiten von Klub-Patriarch Clemens Tönnies.. Zwei Plätze sind an diesem Samstag für den Aufsichtsrat zu vergeben, es gibt aber auch nur zwei Bewerber: Holger Braune und der amtierende Aufsichtsratschef Axel Hefer bewerben sich für zwei freie Plätze im wichtigen Kontrollgremium.

Schön, wieder hier zu sein



Wie die Mitgliederversammlung auf Schalke genau abläuft, können Sie hier bei uns im Live-Ticker verfolgen.

Die Mitgliederversammlung von Schalke im Live-Ticker

11.49 Uhr: Es laufen weitere Hinweise von Axel Hefer - zum Beispiel, dass eine

11.47 Uhr: So, die nächste Antwort ist da: 1) Sportlicher Erfolg 77,1 Prozent, 2) Finanzielle Resilienz 63,9 Prozent, 3) Gesellschaftliche Verantwortung 35,9 Prozent, 4) Begehrteste Marke 5,9 Prozent.

11.44 Uhr: Die erste Abstimmung hat gezeigt: Nur 2671 Mitglieder haben den Knopf gedrückt, einige dürften sich das geschenkt haben - mehr als 3000 sind aktuell wohl nicht da.

11.42 Uhr: Zweite Probeabstimmung: Welche Vereinsziele genießen die höchste Priorität? 1) Sportlicher Erfolg, 2) Finanzielle Resilienz, 3) Begehrteste Marke, 4) Gesellschaftliche Verantwortung.

11.41 Uhr: Das Ergebnis ist da. "Ja" 26 Prozent 704 Mitglieder, Nein 73 Prozent - 1964 Mitglieder.

11.35 Uhr: Probeabstimmung mit der Frage: "Für ein nachhaltiges Stadionerlebnis wäre ich bereit, mehr Geld für Tickets und Verpflegung auszugeben."

11.34 Uhr: Jetzt laufen die Vorbemerkungen für die Wahlen, wie was funktioniert. Hefer entschuldigt sich dafür, dass nur die Geehrten und Reporter im Innenraum sitzen. Schalke spart dadurch Geld und organisatorisch wäre es wegen des anstehenden Länderspiels zu kompliziert gewesen.

11.32 Uhr: Ein erster Blick ins Rund: Die U17-Europameister Assan Ouedraogo und Taylan Bulut sind da, Benedikt Höwedes auch. Dazu Vereinslegenden wie Olaf Thon, Rüdiger Abramczik, Klaus Fischer.

11.30 Uhr: Los geht's. "Wir geben nicht auf, bis wir wieder in der Bundesliga sind", sagt der Aufsichtsrats-Vorsitzende Axel Hefer. Sein Aufruf: "Seid sachlich, formuliert klipp und klar, bleibt in der Wortwahl fair."

11.25 Uhr: Das Kremers-Gespräch läuft noch. Wer den "Quatscher" Dirk Oberschulte-Beckmann vermisst: Er ist immer noch wegen einer Verletzung nicht einsatzfähig.

11.21 Uhr: Weiter geht es mit Smalltalk. Seveneick hat sich die Kremers-Zwillinge Erwin und Helmut geschnappt und redet über vergangene Erfolge.

11.14 Uhr: Die Moderatoren Jörg Seveneick und Kai Regnitter überbrücken die Wartezeit mit ein bisschen Smalltalk.

11.12 Uhr: Blicken wir zunächst auf die Tagesordnung: Los geht's mit der Begrüßung, dann folgen Ehrungen. Die Haupttribüne ist ordentlich gefüllt, die Bühne steht unmittelbar davor.

11.09 Uhr: Das erste heiße Gerücht des Tages: Schalke soll einen neuen Hauptsponsor haben: Talanx, eine HDI-Tochter. Ist aber nichts dran.

11 Uhr: Wegen Stau auf der A2 verzögert sich der Start um eine halbe Stunde.

10.30 Uhr: Guten Morgen aus der Veltins-Arena. Um 11.04 Uhr beginnt die Jahreshauptversammlung von Schalke 04.

